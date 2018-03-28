B站上市，陈睿自称佛系创业不看股价

B站于北京时间今天晚间9:30上市，在此之前，B站CEO陈睿与北京、上海和纽约三地的记者做了答记者问，回答了关于版权、上市路演、商业化等问题。

对于上市募集的资金会投入到哪里？陈睿表示，上市募集的资金会用于三部分：第一是增强基础建设，增大带宽；第二是完善创作者的生态，投入更多资源哺育他们，增强创作者激励计划到补贴；第三是加大人才投入，尤其是人工智能，技术领域，高层次的内容策划和内容运营的人才。

对于美国路演的状况，陈睿表示，他一开始是比较担心美国投资人能否理解，但和美国的沟通比想象中的容易得多。美国人对B站的理解，第一个词是unique，第二个词是future，认为在互联网上是增长非常大的模型，美国人越来越认可中国很独特的商业模式。

对于此前招股书中披露的，B站营收在游戏方面占比比较大，对单一业务影响特别强的情况，陈睿笑称，很多人都惊讶游戏收入占比80%，“怀疑是不是看了一个假的视频平台”。他解释b站游戏营收占比高的原因有两个：第一是商业模式和现有的游戏不一样，是基于用户群需求，如果喜欢游戏就推荐游戏，喜欢直播就推荐直播，基于demand supply模型。不是典型的游戏公司，游戏公司是有产品，b站是有喜欢游戏的用户，把其他公司的游戏推荐给用户。

为什么游戏和直播营收差别大？陈睿认为，这也是因为B站的商业模式较初级，游戏方面的运营已有两三年，直播是去年才开始做，广告今年才有。如果回看前两年，游戏收入也很低，但发展很快。陈睿认为，未来游戏仍是最主要的收入方式。因为游戏对年轻人最普遍的娱乐方式，但是直播，广告周边销售，在未来占的收入比重会变多。

对于一向低调的B站为何火速赴美上市的问题，陈睿笑称自己是佛系创业，对成绩没有高的需求，但佛系创业者也能上市，“上市的时候不看股价就行”。陈睿表示，上市流程快的原因是想赶紧做完回去干活，为什么上市是因为公司发展到这个阶段了，需要更大的平台。但路演超乎预期，海外投资人对b站反响非常积极，喜欢这种模式，觉得很健康，能够感觉到用户对B站的喜欢不仅体现在数据上还有情感上。因此虽然路演时间非常短，但认购数额远远超出预期。

对于最近热议的中概股回A的议题，陈睿表示，B站的用户90%都在中国大陆，用户在哪里最好就选择在哪里上市，按理说中国互联网公司都应该在中国上市，只是因为海外效率更高，时间对互联网公司是很重要的，发展的机会也是很重要。自称佛系创业，对于成绩没有高的需求，

陈睿表示，用户创作内容会是长期的内容品类。互联网拓宽了长期创作内容品类。“之所以大家觉得用户创作内容做不长是因为，需要去养，就像种一朵花，要静待花开，最重要的不是内容，而是产生内容的机制，需要几年的时间，但一旦建成会非常惊喜。我上b站的时候也会惊叹于up主的创造力。”

而对于广电出台的急令，B站up主或涉及侵权的话题，陈睿表示，“B站在态度上特别支持创作者的权益，b站本身也是创作平台，占一半以上的数量都是原创，屁股在哪脑袋在哪，在意识上是是支持创作者的。所有内容都是机器审核加人工审核，三层保障。上周很多朋友也问到我，我看了文件，也咨询了专业人士，主要是两点，第一是不能歪曲和丑化，因为对经典作者是不尊重的，第二是盗版，而这两点b站和政府的态度是一样的，绝大多数的内容也是正能量的，网上可能反应过度了。”

最后陈睿强调，B站会坚持做100%没有前贴片广告的视频。“容不下贴片广告不是因为不想商业化，反感牺牲用户体验，强迫用户自主选择权的商业化，以手机app为主的场景，最好不要做阻断性的广告。但这不意味着不做商业化。用户喜欢玩的时候花钱，岂不美哉？”

以下为陈睿答记者问，略经编辑。

这一次上市之后，募集到的资金会供于B站什么业务？美国的投资人对于B站是什么样的预判和反应？

陈睿：我们募集的资金主要应用三个方面，第一个是增加技术的基础建设，就是包括在带宽、服务器能够承载更好的用户体验方面建设和长期投入。第二块就是我们的创作者内容生态，这个对于我们非常重要，众所周知，bilibili主要内容是有一系列优秀的个人创作者在我们平台上创作的，这一个生态其实是需要我们投入资源维护，包括大家可以看到我们从今年开始推出的创作者激励计划，就是让更多的个人创作者通过在bilibili上创作好的内容，可以拿到一个现金回报，类似于这样的措施，我们后续还会持续推出，这个也是我们长期创作生态的投入。第三个就是对于人才的吸引，因为我觉得如果要建立一个一流的平台，必须需要吸引一流的人才，主要这三方面。美国投资者对于bilibili的看法，我觉得之前有担心bilibili是非常有中国特色的互联网社区，包括他对于动漫游戏爱好，到底美国投资人能不能理解，后来发现他们理解的非常快。他们对于bilibili看到两个词，第一个是非常独特的平台，第二个是bilibili年轻用户群代表中国的未来，bilibili在互联网模型是增长潜力非常大的模型，所以这个也是我跑这一圈的收获，其实美国的投资人现在越来越认可美国之外的一些互联网模式，包括像bilibili这样的生长于中国很独特的互联网模式。

您刚才提到人才的吸引，请问是哪方面的人才？

陈睿：各方面，现在很多人才对于bilibili是非常关键的，包括对于人工智能、需要很多技术造诣的领域，包括像高层次的内容策划和内容运营的人才，其实这个对于bilibili都是很需要的。

咱们现在的营收其实在游戏占比是比较大的，但是这也引发一些担忧，是不是对于单一业务依赖过于强，另外一个问题就是将来B站营收结构什么样才是比较健康的形态？

陈睿：我相信很多人看到bilibili的招股书之后，都非常惊讶于游戏的收入占bilibili的80%多，他们觉得他们看的不是一个视频平台，他们认为bilibili是一个假的视频平台，是一个真的游戏公司，其实这个肯定是误解。原因有两个，第一个是bilibili商业化的模式，它和现有的很多公司不一样，我们商业化的思路，其实是一个基于用户群需求的思路，相当于我们根据用户群的需要，我们提供给他喜欢的娱乐消费，如果我们的用户喜欢游戏，我们就推荐游戏，如果用户喜欢看直播，我们就推荐直播服务，如果用户喜欢买动漫周边，我们就推荐周边文化，如果用户喜欢看秀，我就会推荐各种演唱会。这种是基于模型的模式，所以我们并不是一家游戏公司，典型的游戏公司是手上拿着一款产品用各种各样的方法花钱找用户，但是我们是相反的，我们平台上有一大群用户，他们喜欢玩游戏，我们在外面找游戏提供给他们。所以我们可以认为bilibili的游戏模式，其实就是一个提供自己平台用户需求解决方案的模式，所以我们可以这么来看待bilibili的游戏模式。

第二个就是为什么游戏跟直播以及其他的收入差别这么大，因为我们整个公司的商业化都处于初级阶段，我们的游戏截止去年做了两三年时间，我们直播商业化从去年才正式开始，至于广告，所有人都认为bilibili没有什么广告，看到一个广告其实是相对比较小概率，所以广告的商业化会从今年才开始多一些。所以在这样的一个情况下，游戏已经是两三年的业务，所以发展阶段就会比其他早很多，成熟度和收入水平也会高很多。如果我们反过来看bilibili游戏前两年的收入，我们会发现前两年收入一开始也很低，也是很快的速度增长，所以这就是我回答你刚才提出收入结构的问题。从未来来看，我认为游戏仍然会是bilibili非常重要的收入组成部分，因为我认为对于现在年轻的用户群体来说，游戏就是他们最普遍的娱乐消费，就像是当年可能我们小时候那一代，我们是会出门买书、可能去看电影，但是对于90、00后这一代年轻人，他们最普遍的娱乐方式，其实是游戏。所以我认为游戏仍然会是我们非常重要的组成部分，但是我们的直播，包括我们的广告、周边销售，这些模式起来速度会非常快，未来有可能就是其他的模式加起来占的收入比重超过游戏。

请您介绍一下这次路演的成果？我们知道国内视频平台起步的时候都是由用户生产视频，后来逐渐转向版权为主的平台类型，B站当时为什么坚持以用户生产视频为主？这有什么商业考量？我们在现在这种监管趋严，或者是版权保护趋于更加严格的情况下，B站有没有考虑在内容上面转型？

陈睿：我的很多朋友都说我是一个比较佛系创业的人，可能我在做B站过程中，我对于一些成绩没有那么高的需求。但是这次出去路演，其实还是非常出乎我的意料，也是超出预期，海外投资人对于bilibili的反响非常积极，他们很喜欢这种模式，他们觉得这种模式很健康，他们能够感觉到，因为他们也会去做很多调研，他们能够感觉到我们的用户对于我们这个产品的喜爱，他能够感觉到在我们平台上建立了不仅仅是数据的连接，更多的是情感连接。所以我们这次路演时间挺短的，比其他公司短，我们没有跑其他地方，基本上就是香港和美国，但是我们在额度认购方面远远超出我的预期，所以这个一定程度上让我坚定了信心，我们bilibili的模式是正确的。

第二个问题就是关于用户创作内容，我觉得用户创作内容，会是一个长期的内容品类，因为大家知道，互联网极大的拓宽了内容需求，也拓宽了内容种类，当内容种类到达上百万种的时候，由个人的创作者，或者是由这种小的工作室创作内容，一定会变成一种非常普遍的方式，这个品类未来会长期存在，而且我认为它会非常健康的发展。之所以可能大家觉得用户创作内容，好像做的不长期、做不大的原因，我认为这是一个基于生态的模式，你需要去养。就像你需要去种一朵花，不能在两三个月内看到开花，可能第一年需要松土，需要浇水、施肥，你会等待春天结束、夏天结束、秋天结束，等过一个冬天，第二年春天才能看到有美丽的花朵开放出来。对于bilibili也是这样，因为对于用户创作内容最重要的其实不是内容，是你有没有产生内容的机制，创作者会是你的平台根，你能不能够为创作者提供最好的服务，你能不能把所有的流量都创作出来，能不能把所有心思都放在创作上，这是模型的关键，而且真的需要经历几年的时间，真的需要做到一定的规模过后才能体现出它的威力，但是一旦建成就会发现变成非常健康的模型，在你的平台上会有很多让你惊喜的内容，你会发现这些内容，比如说我上B站都会惊叹于我们各种各样的创意，我就像在看别人的网站一样，这就是用户创作的神奇之处，我觉得就是需要耐心和坚持。

因为从B站说要上市到真正登陆美国资本市场非常快，这么突然是出于什么考虑？一定要这么快上市，既然你是佛系创业者，跟资本市场离的比较远，这次上市比较突然。第二个问题是今年以来，大家都在说回到A股的事情，我们这样登陆美国市场，有没有回A的打算？

陈睿：佛系创业者也能上市，上市之后不看股价就行了。做的这么快的原因就是因为我想快点做完，安心回去干活，所以我们整个流程推进的也比较快，也没有什么动静。为什么要上市的原因也是因为到一个阶段就做一个阶段的事，我觉得对于bilibili可能未来需要一个更大的平台，更强的杠杆，更高的品牌知名度做一些事情，所以就应该上市了，这个我想的比较简单，我就是这么想的。

第二个问题就是bilibili的用户90%多都在中国大陆，也就是说其实道理很简单，你的用户在哪里，你其实最好选择在哪里上市，因为你的用户是你最好的群众基础。案例来说，所有的互联网公司首选都应该选在国内上市，因为中国大多数的互联网公司都在国内，只是因为各种各样的原因，可能海外效率会高一些，时间会短一些。时间对于互联网公司是很重要的东西，包括发展机会对于互联网公司也是很重要的机会，所以所有的中国互联网公司选择在海外上市都是退而求其次的选择，如果国内的相关规则许可，所有的互联网公司都会选择在中国国内上市的。刚才你问回A股，如果国内制度许可，我相信所有互联公司都很乐意回到A股。

平台上一些UP内容可能会涉及侵权，B站会有什么态度和应对？第二个是未来版权采购商，B站会主要考虑哪些品类？

陈睿：bilibili在态度上一直是特别支持创作者的权利，无论是版权还是知识产权，因为我们自己就是一个以创作为主的社区，bilibili上面超过一大半的内容是UP主的自制内容，我们这种投稿模式有搬运、自制、原创，但是从稿件数量还是用户播放数来看，占一半以上比例都是UP主的自制或者原创的内容，屁股在哪儿，脑袋就在哪儿，我们屁股是坐在创作的社区平台上，所以我们的意识肯定对于创作者的权利，各种权利，版权都是意识上会非常尊重。所以我觉得bilibili也是随着中国互联网的规范化，我们也在一步一步主动调整，就是包括对于版权问题的规避，包括对于UP主原创的尊重，甚至包括我们会无偿提供支持帮助我们自己平台UP主维权。因为bilibili所有的视频投稿都是机器审核加人工审核，我们对于版权会有一系列的规范，无论是通过自动化程序的识别，还是人工的识别，包括后续也有这种投诉举报的通道，就是三层的保障来保障版权方的权利，包括一些其他创作者的权利不会被侵犯，这是我想说的第一点。

第二点就是上周也有很多朋友问到我这个事情，包括相关的恶搞经典影视，第一个我看了文件，第二个我也咨询了相关的专业人士，整个文件里面，其实主要提到两点，第一个是不能歪曲跟丑化经典文艺作品和影视作品里面的东西，因为这个对于原作者是不尊重的，对于社会风气也是不好的引导。第二个就是说盗版，打着创作的名义，事实上把人家的作品整个盗版过去，其实我觉得政府相关的规定，主要说这两块的事情，而这两块的事情，事实上bilibili平台态度跟政府的态度完全一样。我觉得bilibili上面绝大多数的内容，还是向着正能量的方向去，而且绝大多数的内容并不涉及到所谓侵权的风险，反正这个后面就是无论政府相关部门，包括新华社也出了一些文章解读相关的政策，我觉得他们的解读都是比较到点子。可能第一波网络上的反应有些过度了，这是我的理解，我认为B站的内容在目前的形式下，我们肯定是朝着尊重创作者的权利，第二个就是正能量的方向，我们的运营指导思想是往这个方向来运营。

美国人是如何看二次元文化的？

陈睿：美国投资人对于动画还是非常熟悉的，因为无论是美国自己的动画，还是他们对于日本动画的认识，已经认识的挺清楚。而且对于bilibili来说，这个只是其中的一个，我们还有很多。在美国人看来，就觉得这是多元兴趣的社区，年轻人都可以在上面找到兴趣爱好，所以我觉得和他们的沟通比我设想的简单很多，他们看到是一个普遍的东西。

B站未来会不会有对政府监管不确定性的担忧？

陈睿：其实我觉得还好，bilibili已经八年了，而且是一个非常典型的，从一个业余社团发展成为一个证照齐全的互联网平台过程，我觉得bilibili本身的发展，也就说明了中国政府对于内容型平台的态度，他还是期望能看到很多内容性的平台起来，因为我倒是说一个很实在的话，我们看现在中国互联网内容发展的速度，相对速度其实比全世界绝大多数的都要快，包括各种各样的互联网内容创新，小视频的创新，包括bilibili，是连美国都没有的模式，包括中国现在网络的影响力，甚至已经开始压过了电视台。我觉得从事实来看，中国无论是互联发展还是内容发展都挺快的。所以结果都摆在这里，其实不需要太多不确定性的担心，因为从结果来看，中国的速度比其他世界国家都快。

短视频平台是不是会对bilibili造成冲击？

陈睿：首先我想说bilibili不是一个能够让用户衣食住行都在上面的平台，其实我们一直满足的是用户一个方向的需求，对于他的兴趣爱好相关的文化创作。比如说你看我们的大分类，像游戏就是游戏的评测、解说、实况，包括动画创作，包括像大量的原创音乐和在编曲，它是朝着基于兴趣的文化方式。如果是一个完整的作品，它的长度是不太可能很短，比如说一个音乐作品要一分钟，如果要把一个游戏说清楚也要5-10分钟。所以其实长视频、短视频对于bilibili不是一个分界，我们满足用户这方面的需求是一个分界。所以我感觉抖音、火山跟bilibili的关系其实就是吃薯条和面条的关系，他们是在不同场景消费。而且我一直认为视频不是一种产品，而不是一种能力，当你的平台需要它的时候，它就会成为你的能力，包括bilibili上面的小视频，也有很多UP主喜欢用，因为在UP主自己公开发动态的时候，他们就喜欢用我们的小视频，未来抖音视频也有可能会变长，我们的视频也会有变短，但是我们满足用户的需求是有各自很清晰的定位。

B站是不是主要面对90后00后的产品？

陈睿：bilibili并不是面向年龄段的产品，而是面向用户类型的产品，我是70后，但是我也是bilibili的典型用户，bilibili具备四个特点，第一个是以互联网为获取内容的主要方式，第二个以互联网为教育、娱乐、消费的主要场景，第三个以互联网为自我表达和沟通的主要方式，第四个就是有一个自己明确或者喜欢的兴趣爱好，只要满足这四个特点，基本上就是B站的用户，B站也是最符合他们喜好的产品。这四个特点只是说跟90后、00后群体的重叠度非常高，可能90后、00后里面有80%具备这种特点，我这种70后可能只有5%-10%具备这种特点，所以我们的平台才会年轻的用户比较多，更多是一个用户的习惯差异。

B站在维护版权方面有什么措施？

陈睿：我们自己在社区规则上，我们监控审核、投诉举报的规则上，我们都是把侵权作为一个最高的优先级处理。第二个还会帮助我们平台UP主，帮着他们维权，我们是免费给支持。所以我觉得在维权和权利保护上面，bilibili一直是态度很鲜明，我们一直是坚定站在创作主这边。

B站是否被迫不做贴片广告？为什么坚持不做贴片广告？

陈睿：我们没有被迫这样做，其实到现在bilibili上面没有任何一个视频有贴片广告，之前发生过的贴片广告事件，其实是有一些合作的原因，但是这个原因现在我们已经非常好的解决了，所以bilibili目前是100%没有贴片广告的平台。其实我对于贴片广告的，我容不下，不是我想做商业化，如果不想做商业化，就不会有这家公司，就更不会上市，我是反感以牺牲用户体验和强迫用户选择为代价的商业化，我认为这种商业化对于整个互联网产业其实都是不好的东西。甚至会影响用户对于互联网厂商的印象，我认为从长期来看，互联网业务一定是基于用户价值，一定是先有用户价值才有商业价值，任何上海用户价值的商业举措都是对于产品长期发展非常帮助的。手机APP为主的场景最好不要有阻断性和遮挡性的广告，所以我才会这个点。这个其实并不是我反对商业化，我们一样去做游戏的推荐，用户喜欢玩的时候给钱，为什么不行？