运营商2月运营数据分析：移动宽带用户增量是电信联通总和的两倍

2月份三大运营商的运营数据比以往时候来的要晚一点。根据数据统计，中国电信的移动用户继续保持高增长，2月份净增426万用户，居三家之首。在4G用户和宽带用户上，中国移动都有着领先的优势，其中宽带的净增用户数是电信联通之和的两倍有余，在宽带业务上，进一步拉近了和中国电信之间的距离。

▲三大运营商2月份运营数据

中国移动4G/宽带用户增量第一

2月份，正值春节小长假，这段时间，也是运营商发展用户最好的时机。君不见，运营商的摊点铺满了大街小巷，送油、送面、送大米，为了争夺用户使出了浑身解数。

具体来看，中国移动2月份净增移动用户数为356.4万，较1月的384.3万户增速放缓，移动用户总数增至8.946亿户。其中，4G用户数净增708万户，较1月份524.2万户有所增加，4G总用户数增至6.618亿。固网宽带方面，当月净增宽带用户308.1万户，较一月份略有减少，总用户数增至1.198亿户。

中国电信2月份运营数据显示，当月中国电信净增移动用户426万，累计达2.5928亿户；当月4G用户净增556万户，累计用户数达1.9333亿户。在固网业务方面，2017年2月，有线宽带用户净增98万户，累计用户数达到1.3554亿户。

中国联通方面的数据显示，2月份，中国联通移动出账用户净增280.5万户，累计达2.8984亿户；其中，4G用户当月净增584万户，累计达1.8713亿户。固网业务方面，2月份，中国联通固网宽带用户净增数43.3万户，累计到达数7747.3万户；本地电话用户本月净减41.7万户，累计达5906.6万户。

2018年固网市场风云再起

随着人口红利的逐渐消退，运营商在4G业务上的大局基本已定，不出意外，未来也不会出现大的变化，移动和联通轮流做第一，但是最终用户数还是中国移动最多。而中国电信的各科成绩则是一直保持稳定。

三大运营商竞争的主阵地正在从4G业务转向宽带业务。2018年，在宽带市场上或许将发生些许波动。一直被移动碾压的联通正在宽带市场寻找自己的生存之道。中国联通董事长王晓初强调，2018年中国联通预计500亿元资本开支中，固网占20%，固网业务仍将关注市场健康发展，避免价格战，将通过服务去赢得份额。同时，中国联通也在固网领域加大创新，例如和腾讯联合推出的“王卡宽带”，如能因地制宜推广开来，颇具行业杀伤力。

一方面是中国联通在固网市场上的积极布局，另一方面中国移动大幅下调固网投入。日前，中国移动在2018年展望时表示，2018年将下调固网投入，比2017年降低60%，仅为74亿元。回顾中国移动在固网市场的发展，可以用“大跃进”来形容。2013年底，中国移动正式获得固网牌照，在这之后，中国移动固网宽带业务进入到了飞速发展的阶段，截止2月份，中国移动的宽带用户已经达到了1.198亿户，在体量上和中国电信只相差了一千多万用户数。

但是成绩的背后，也存在很多问题。中国移动通过低价甚至捆绑的举措吸引用户的同时，激进的固网市场策略，也让中国移动固网用户的ARPU一直维持在较低的水平，据2017年财报显示，ARPU较上年增长17.5%后，也仅为33.3元。

良性的竞争才能造就良性的市场环境以及良好用户体验。中国移动在固网市场回归理性也是一件好事。随着中国移动2018年在固网业务上逐步收取费用之后，在固网市场夺下第一的愿景估计就很难实现了。毕竟中国电信的地位短时间还是难以撼动的。2018年，固网市场将会走向何方让我们拭目以待吧！