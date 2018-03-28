B站正式登陆纳斯达克：发行价11.5美元，累计募资4.83亿美元

北京时间3月28日夜间，中国二次元弹幕网站哔哩哔哩（bilibili，以下简称B站）正式在美国纳斯达克交易所上市，B站首次公开募股（IPO）发行价为11.50美元。此前更新招股书时，B站的发行价格区间为10.5美元至12.5美元，发行价格在区间的中间。



▲B站正式登录纳斯达克

按4200万股美国存托凭证的发行量计算，B站通过首次公开募股累计募集4.83亿美元资金。

在上市仪式前的视频连线中，B站董事长兼首席执行官陈睿表示，募集的资金将主要用于三个方面：一是带宽和服务器的建设扩容，提升用户体验；二是创作者的内容激励；三是人才的招募。

B站在纳斯达克的敲钟仪式

同时陈睿还表示，B站未来的营收仍将以游戏为主，但是随着广告业务的开展和直播的商业化加速，这一部分的营收加上可能出现的新业务，可能会改变目前游戏业务是主要营收来源的局面。

但对于B站来说，上市之后依然面临很大的挑战。

B站招股书：2017年仍亏损用户以“90后”为主

2018年3月3日上午，B站正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书。

B站招股书显示，其申请的上市地点为纽交所，股票代码为“BILI”，拟筹集资金4亿美元，具体估值和发行区间价格暂未披露。其中，摩根史丹利、美银美林和摩根大通为承销商。

B站81.7%用户为“90后”

根据招股书披露的数据，截至2017年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，用户日均使用时长为76.3分钟。用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人，在招股书中被称为中国的“Generation Z”（Z世代）。此外，哔哩哔哩正式会员第十二个月的留存率超过79%。截止至2017年12月31日，共有3160万用户通过了哔哩哔哩独创的社区入门考试成为正式会员。

B站于2009年6月26日创建，其特色是悬浮于视频上方的实时评论功能，爱好者称其为“弹幕”，这种独特的视频体验让基于互联网的弹幕能够超越时空限制，构建出一种奇妙的共时性的关系，形成一种虚拟的部落式观影氛围，让B站成为极具互动分享和二次创造的文化社区。

2009年，A站发生长达一个月的宕机，粉丝无法浏览A站的内容。B站创始人徐逸早年是A站的爱好者，当时他创建了一个网站mikufans，帮助用户在A站宕机是解渴。所以B站的早期用户皆来自A站。

腾讯仅持股5.2%影响力有限

根据招股书披露，创始人兼总裁徐逸目前持股13.1%，为B站的第二大个人股东，董事长兼CEO陈睿持股21.5%，为第一大股东；副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中，华人文化(CMC)持股12.8%，位列第一；正心谷创新资本(9.0%)、IDG-Accel(7.6%)、君联资本(5.9%)、腾讯公司(5.2%)分列二至五位。

陈睿曾是猎豹移动的三号员工，时任猎豹移动副总裁，在2010年他给徐逸投了一笔钱。2014年猎豹移动成功IPO之后，他索性离开猎豹移动，从B站的业务顾问变成合伙人及董事长。他还是中国最早一批接触二次元文化的网民，也是搜狗CEO王小川在成都七中的同班同学。

2017年营收大增，但亏损仍在继续

招股书显示，哔哩哔哩2017年总收入为24.68亿元人民币，同比2016年的5.23亿元增长372%。2016年同比2015年的1.3亿元增长299%。亏损依然是B站的常态，在2015年、2016年、2017年归属于B站股东的净亏分别为5.69亿、11.85亿和5.71亿（约合8784万美元）。

近三年B站的净亏损率分别为400.8%、215.5%、26.2%。虽然依然处于持续亏损的局面，但是净亏损率持续下降，说明B站在推动收入高速增长的同时，有效控制了亏损的增长。截止2017年12月31日，B站持有的现金及等价物总共为7.63亿元。

实际上，因为B站早期对于版权的持续投入，在2017年版权费用在支出的占比已经很低了。招股书显示，B站2017年全年内容和版权成本为2.62亿元人民币

此外，B站还对外投资ACG制作团队，比如1000万元投资三文娱A轮，数千万元投海岸线动画的A+轮等。截止2017年8月，根据B站招股书显示，其前前后后对23家文娱初创企业和9家游戏企业投资。2016年，B站短期对外投资为7.12亿元，2017年为4.88亿元。

根据天眼查数据显示，B站在2016年全年遭遇来自爱奇艺、乐视网、迅雷、PPTV和中影等数十家版权方的50余起诉讼案件。2014年底，B站第一次因为侵权诉讼站上法庭。为了解决版权的侵权问题，B站在日本大量采购动画版权，包括高价的最新动画、低成本的老番和部分经典作品，以填补版权空缺。

游戏是B站的主要收入来源

根据B站招股书披露的数据显示，游戏是B站目前收入占比最大的业务，在2017年占总收入的83.4%。直播业务和广告业务起步较晚，分别占比7.1%和6.5%。

2017年B站排名前三的营业成本主要是收入分成成本9.26亿元人民币（占总成本48.3%），带宽服务器成本4.69亿元人民币（占总成本24.4%）以及内容和版权成本2.62亿元人民币（占总成本13.6%）。

B站更新招股书：改纳斯达克上市价格区间为10.5-12.5美元

北京时间2017年3月16日晚间，B站向美国证券交易委员会提交了招股说明书1号修正文件，表示该公司将在首次公开招股中发行4200万股美国存托凭证，每股美国存托凭证代表1股Z级普通股，发行价格区间为10.5美元至12.5美元，相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元。

同时，B站将把上市地点从原定的纽约证券交易所变更为纳斯达克证券交易所，证券代码不变。

在首次公开招股完成后，B站的流通股将包括Y级普通股和Z级普通股。B站3位董事--董事长兼首席执行官陈睿，创始人、总裁徐逸，和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y级流通股，占到总股本的30.7%，以及总表决权的81.6%。B站的Y级普通股和Z级普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z级普通股拥有1股表决权，不可转换为Y级普通股；每股Y级普通股拥有10股表决权，可以在任何时期转换为Z级普通股。

这就表明目前B站的核心管理团队依然保留B站的控制权，这将在上市后有利于B站的稳定发展。

B站的风险：收入构成单一与政策的不确定性

收入构成单一。B站的游戏收入占比极大，且极其依赖某单一游戏。招股书显示，2017年，B站83.4%的收益来自手游；手游中，71.8%和12.7%的收益来自《Fate/Grand Order》（以下简称FGO）和《碧蓝航线》。

综合计算的话，FGO在2017年为B站的游戏贡献了一半以上的收益，碧蓝航线》也占总收益的11%左右。

但是手游的生命周期有限。招股书显示，2017年第三季度为手游付费的B站用户有74.3万人，而到了第四季度，这个数字就落到了64.4万人。尤其是B站热门手游的版权，基本都不是B站的，比如FGO的版权归属于日本游戏公司Aniplex，这会给B站的收入带来非常大的不确定性。

另外一大风险是政策的不确定性。3月22日，国家新闻出版广电总局（今称国家广播电视总局）下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称《通知》），针对当下部分网络视听节目非法抓取、剪拼改编的行为，以及各类节目接受冠名、赞助等方面进一步规范管理。

《通知》指出，近期一些网络视听节目制作、播出不规范的问题十分突出。有的节目歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品；有的节目擅自截取拼接经典文艺作品、广播影视节目和网络原创视听节目的片段，或者重新配音、重配字幕，以篡改原意、断章取义、恶搞等方式吸引眼球，产生了极坏社会影响。还有一些节目以非法网络视听平台及相关非法视听产品作为冠名，为非法视听内容在网上流传提供了渠道。

B站是“鬼畜文化”的发源地。短期来看B站尚未受到很大的影响，在B站上仍然能搜索到唐国强和雷军等知名人物的鬼畜视频，以及红楼梦、西游记等经典作品的恶搞、鬼畜视频；甚至还能搜索到希特勒的鬼畜视频内容。

B站需要提升对于内容的管理

这些鬼畜、恶搞视频来自B站UP主的加工，是B站PGC内容的重要部分。腾讯《深网》曾经在报道中提及，2017年B站UP主的PGC视频贡献了全站约70%的播放量。监管政策在未来有很大的不确定性，特别是在趋紧的情况下，B站对于PGC内容的管理可能会出现流量下滑的情况。

此前B站就曾出现过因为受到政策监管而大规模下架海外影视剧内容的情况，为此B站还赔偿了一部分会员的损失。

说到会员，B站的会员付费意愿非常低，这也是另外的一个风险。B站目前的“大会员”年费仅为98元，对比诸如爱奇艺198元的年费并不贵。目前其权益包括免费观看付费内容，连载剧集提前看，以及游戏礼包等等，但对B站“大会员”服务，更多的用户声音是指向其内容吸引力不佳。

此前B站曾推出年费价格高达233元的会员服务，购买的人也非常少。从增加内容的角度来看，B站每个季度能拿到的番剧也几乎达到了上限。在内容增长见顶的情况下，会员的吸引力难以提升。