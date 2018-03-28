HTC连续亏损十五个季度，如何才能自救？

十五个季度连续亏损的HTC多少让人有点亏损疲劳。当然，亮点还是有的，例如在Q4创下历史亏损新高，财报发布后反而大涨了一波。

事实上，2018年1月、2月，HTC依旧保持营收环比下滑的趋势（15.3%，23.2%）。不出意外，2018年Q1营收又将再创历史新低（HTC将智能手机业务大部分资产出售给谷歌的交易今年1月底才完成，相关利润将被计入今年第一季度业绩中）。

VR头显Vive PRO 4月才正式上线，而U12系列手机外媒预计5月才正式亮相。

墨菲定律再一次在HTC身上应验，害怕亏损，越追求利润、营收下滑的越多。

兜里有钱就真的不急？

HTC宣布和谷歌达成交易后，HTC智能手机和互联网设备业务总裁张嘉临由于“个人职业生涯规划”辞职，组织结构调整将手机和VR业务整合。

VR的盘子太小，手机业务削弱必然直接影响营收，持续下滑也在情理之中。

令人费解是，HTC不断出售变卖固定资产（例如2017年6.3亿卖掉上海工厂），却没有把这笔钱用来进行投资。即使流动资产（现金）不断用来弥补亏损的窟窿，截止2017年Q4，HTC依旧手握384亿新台币（约82.7亿人民币）。

以钱生钱的思路在这儿并不成立，莫不是兜里有钱才心中不慌？

2017年6月15日，HTC CEO 王雪红在股东大会上受到一位80高龄股东的质问，“你们有什么战略让公司运营重回正轨？”

王雪红回应，“我对公司没能盈利一事感到很抱歉，我担任CEO一职已经两年时间了，我坚信在第三年HTC一定能给股东带来满意的结果。”2015年，王雪红接任HTC CEO一职，如果不想被打脸，2018年便是“大限之期”。

当然着急，也因此无论是手机还是VR业务，HTC的核心思想都是追求利润。然而回顾过往，高价的手机、高价的VR硬件、拼命寻找B端客户的打法，并没能拯救HTC。

事与愿违是谁的锅？

越是追求利润，越是亏损。

HTC最大的问题在于，始终没有改掉“自视甚高”的毛病，产品定价与市场实际发展脱轨，还总是沉迷在过去的辉煌之中。手机业务是，VR业务也是。

在多个场合我们总是能看到HTC鼓吹自己是VR行业的领军者，诚然HTC Vive一度被誉为三大头显第一代产品中性能最好，也收获了不少线下VR体验店的订单。

无论是Vive X加速器计划，又或者是VRVCA基金，HTC确实帮助一部分优秀的VR/AR创业团队曝光并获得资本青睐，为行业发展做出了贡献。

但“骄傲”的HTC为了追求盈利，总是落后于竞争对手的降价、抠门的内容扶持让其逐渐丧失了行业的主导权。

且不论2017年PS VR超过四倍的销量（200万VS 50万），Valve发布的2018年2月的Steam硬件和软件调查报告显示，2018年2月Oculus Rift在Steam上的市场份额达到了47.31%，而HTC Vive的市场份额则为45.38%（之前HTC Vive都是领先于Oculus Rift）。同时，微软MR头显的市场份额也扩大至5.35%。

价格才是目前影响VR用户选择的最重要因素，在多轮降价的过程中，Oculus获取了大量新增用户。2017年8月，降价带来的大量用户让带动了近10万Oculus用户进入Steam VR，活跃用户达到历史新高。

而HTC一度引起为傲的B端市场开拓能力也受到国内VR硬件厂商的严重威胁，线下店主更青睐性价比高、服务更到位的大朋VR、Pico、3Glasses等设备。行业解决方案也是僧多粥少，大打价格战的局面。

按理说，地位不保、强敌在前，是应该及时调整。HTC并没有让大家失望，继续保持莫名的高姿态。

2017年双12发布的Vive Focus一体机定价3999元，4月5日即将上线的Vive PRO 定价6488元（定位和控制器整套系统超过1.1万），再次引起了行业媒体的口诛笔伐。

自救还是照旧？

2017年，包括Oculus、HTC在内的硬件厂商扎堆争相发布自家的VR一体机，这主要是由于目前PC VR设备发展进入瓶颈期。性能的迭代和产品形态的变革需要较长的时间，单纯分辨率增加并不足以满足消费者，同时生产工艺尚不能满足大幅降价的需求。

VR一体机正是牺牲一部分性能，在便携性和价格上进行妥协的产物。相对PC VR更低廉的价格，优于眼镜盒子和Gear VR的体验，Oculus从存疑到高呼，VR一体机是打开消费者市场的未来。

然而相较于Oculus携手小米，准备开拓千元一体机市场的做法，Vive Focus 3999元的价格很难让消费者们掏腰包。

另一方面，Vive PRO顾名思义，也并非真正意义上的二代产品。正如上文所述，单纯提高分辨率，尚无其他重大突破，同时继续维持高昂售价显然无法被C端用户所接受。

现阶段的VR硬件设备和内容体验尚不达标，也不像手机一样是消费者群体的刚需，坚持高价、无疑作茧自缚。这也是VR/AR遭遇的共性问题，例如售价上万的AR眼镜其实更多应用于工业等领域。

综上所述，HTC始终没能改掉老毛病。

王雪红在前不久2月举办的MWC（世界移动通信大会）专题演讲中表示，Vive Reality会结合VR、AR、5G与AI。云端运算结合5G传送速度后，可将每个AR与VR终端转变成运算威力强大的装置（也就是所谓的MR）。届时智能手机可能不再是大家所熟悉的模样，或许变成眼镜的形状，让大量资讯通过5G传输送至眼前。随后HTC的官方Instagram帐户也转发了这个观点。

合并手机与VR业务，也佐证了在王雪红未来设想中，手机会与MR设备最终合二为一。2017Q4，HTC运营成本由一年前的59亿元新台币降至47亿元新台币，研发开支与2016年同期持平。这也意味着原本手机业务的研发投入一部分增加到了VR业务上。

All in VR未必有错，但照旧可没法自救。