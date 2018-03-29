融创中国：对乐视相关公司共计提约99.8亿元的减值拨备

IT之家3月29日消息 融创中国周四早间发布财报，去年公司归属于股东净利润同比增长344%，行业排名升至第四名。去年全年，融创实现合同销售3620.1亿，相比2016年的1506亿增长140.3%。该公司拟宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民币0.501元，较2016年增长约94.9%。

融创中国公告称，对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。

2017年1月，孙宏斌旗下的融创中国150亿元投资乐视网、乐视影业和乐视致新分别8.61%、15%和33.4959%的股权，他本人则于当年7月21日当选乐视网董事长。2018年3月14日，孙宏斌先生因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不在乐视网担任任何职务。

孙宏斌在宣布辞去乐视网所有职务后接受媒体采访，并指出乐视网有极大的退市风险。孙宏斌称自己卸任董事长是为散户负责，乐视复牌时候只有18万散户，有机构投资者，现在有33万散户，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。

孙宏斌称辞任董事长也与此有关，很多投资者说因为看好我买入，省的抱了希望买入，将来股价再掉下来。乐视网2017年巨亏116亿，这种情况散户还奔着我买，将来散户亏了，我负不起这责任。孙宏斌称投资乐视对于融创属于失败，融创对乐视的注资主要在乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，另外两块都还好，主要是乐视网投资失败了。