B站9年：从A站后花园走向纳斯达克

2010年的元旦，acfun吧出现了一篇很多年后被大家挖坟的帖子——《MIKUFANS会干掉AC娘吗？》——Mikufans，正是昨晚赴美上市的主角bilibili（B站）的前身。

▲B站上市现场

3月28日晚间，B站在美上市，整体募资规模4.83亿美元，交易代码为“BILI”，但开盘遭到破发，开盘价为9.8美元，较11.50美元的发行价下跌14.78%，截止收盘股价下跌2.26%报11.24美元。按收盘价计算，B站市值为31.3亿美元。上市现场，除了公司的管理层，八位在B站年轻用户中小有名气的UP主一同敲响了开市钟，而这或许未来B站想要在资本市场讲的故事。

Acfun老会员bishi

从Mikufans在2009年6月底制作开始，这家网站已经营了近9年。不过在此之前的2007年6月，模仿日本弹幕网站鼻祖niconico的acfun（以下简称A站）已经上线，并吸引了一众用户，包括B站的创始人bishi（徐逸）。

最初A站只是创立者xilin的个人站，没有域名，用户们都只是通过IP访问，但IP地址经常变化，宕机、卡机也是家常便饭。09年中旬，A站内部爆发了一次内部矛盾，并逐渐被扩大化，当年7月，a站陷入一次最长时间的宕机，甚至延续到了8月。

▲Mikufans站长bishi发布的管理员通知

到8月，一个叫Mikufans的网站曝出，而它的制作者就是A站元老“9Bishi”，在A站宕机的这段时间，Mikufans成为了替代品。不过后来bishi说，他6月中旬就开始在做Mikufans了，“最初完全是即兴而作，只花了三天，也有很多bug。”

虽然后来A站恢复访问，叫做“A站后花园”的Mikufans也并没有关停，依旧是每次A站宕机期用户们的去处，因为Mikufans早期的制作者和维护者实际上都是从A站出来的人，两个站之间也还算比较友好，Mikufans也渐渐被越来越多的人知晓。

更名bilibili后的崛起

徐逸很少出现在圈子以外的视野，知乎上有一些关于他的问题，在一条“如何评价bishi？”的问题下，“小鸟”评价说，“答案里有人说他是成功的商人，我觉得并不止，bishi更加懂得侧笼人心，更加懂得经营网站。比起同行一些高高在上的老总，bishi更加像一名革命家，起航者。”

如xilin没有将A站卖给边锋的潘恩林和陈少杰走向商业化之前，Mikufans起初也只是一个V家聚集者的社区，2009年中，bishi也刚刚大学毕业，在一家金融软件公司做策划和程序，最开始的一年也就是只有bishi自己兼职在做，另加几个网友在帮忙维护，直到做了一年多，bishi辞职，而在2010年初，Mikufans也正式更名为bilibili。

而随后的这段时间，也进入一段A站与B站混战的混乱历史，2010年，A站某段时间突然出现大量的“喷子”以及更严重的“刷子”，在弹幕中争吵、恶意刷屏等现象频出，“最垃圾网站Acfun”的弹幕严重影响了用户的观看，而在这段时间，已经更名的B站在界面设计上也进行了改变，相比A站仍旧是文字链形式的网站看上去和用上去都更为友好，A站的部分用户也就慢慢变成双站投稿。

▲改名后的bilibili界面

这件刷子事件的后期，还出现了至今没有定论的事件，曾经的刷屏语“最垃圾网站Acfun”后来变成了“大陆最好的网站bilibili”，再到后来，A站管理员出台政策，莫谈“b”事，B站也是如此。

▲2011年的B站

而更名、改界面，以及这场混乱的历史，也意味着，B站从个人站，正逐渐走向商业化、大众化的网站。在混战之前，A站的流量还依旧碾压B站，但到了2012年，B站已经开始渐渐超过A站，2013年底完全超过A站，其中，一方面是A站内乱、几经易手停滞不前，而另一方面，B站也渐渐走上正轨，吸引了一众up主，注册也从最初的限时注册、节假日开放注册、邀请码注册走向更面向大众的开放注册。

这期间，B站也开始吸引外部投资。早期，网站还主要是靠着bishi个人资金发展，另外就是页面上的广告，但2011年、2012年左右，已经有很多投资方找上门来，至今担任B站董事长的陈睿也是在这段时间以天使投资人的身份投资了B站。陈睿后来回忆说，2011年联系上徐逸时，他正带着其他三人挤在杭州一间租来的房子里，连公司都还没有注册，网站收入主要来自搜索引擎的广告几万块钱的收入。

陈睿加入 商业化走上正轨

2014年，在担任联合创始人的猎豹IPO后，陈睿也正式退出，加盟B站担任董事长，B站也由此结束了过去的野蛮生长，走上了商业化正轨，而徐逸则作为创始人持股退居二线。从B站此前公布的招股书上看，陈睿是第一大股东，持股21.5%；创始人兼总裁徐逸持股13.1%；副董事长兼COO李旎持股3.7%。

“当时无论是做B站的人，还是我参与，都是个人兴趣。我们一定要保持B站的小众特色。我们自认为走的是一条荒无人烟的道路，但是走着走着就发现了一座城市。”陈睿后来说。

查询B站的主体公司上海幻电信息科技有限公司注册于2013年5月，股东起初是徐逸和曹汐，并在2014年3月进行了股份变更，加入了韦倩和陈睿，2014年9月加入了李丰（此前担任IDG资本合伙人），B站的资本化路径也逐渐清晰。

从B站的招股书公布的近三年的股份变化来看，2015年1月，IDG资本，华人文化产业基金、启明创投、华兴资本等公司4420万美元投资了B站；2015年7月，再获得1.614亿美元的融资；2016年5月，获得近2亿美元融资；2017年5月，获得1.072亿美元融资，腾讯也在此轮投资之列。

另外，IDG资本透露，2014年，B站获得IDG资本A轮独家投资，IDG资本由此成为B站最早的机构投资人，并在A+轮和B轮持续跟进。君联资本告诉媒体，君联资本于2015年、2016年和2017年三次投资B站，“我们投资B站的时候，公司还没有太多考虑商业化。”君联资本董事总经理靳文戟介绍说。

与陈睿加盟B站的同一年，B站也开启了现在占总收入比超80%的游戏联运和代理发行业务，逐渐推出《梦100》、《FGO》、《碧蓝航线》多款游戏。

某种意义上，B站作为早期热爱者的聚集地面临着因商业化、大众化而被早期用户抛弃、被指变质、初心不再的矛盾，陈睿加入后，也在这方面进行了平衡。2014年9月，B站曾就用户对广告的接受情况调查，尽管多数用户选择可接受观看15到30秒的广告，B站董事长陈睿做出承诺：bilbili购买的正版新番，永远不加视频贴片广告。“我希望我所有的朋友，都能在b站看没有广告的新番，而不用浪费若干15秒、30秒甚至75秒的人生。”

走向纳斯达克

经过了近9年的发展，曾经的小众文化也走向了大众，走向资本市场。3月28日，陈睿在B站上传了上市宣传视频，弹幕上留下了满屏的“合影留念”，当日上市的直播，也被满屏用户的弹幕填满。

▲B站上市直播弹幕截图

根据此前公布的招股书，截至2017年第四季度，哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万，用户日均使用时长为76.3分钟。净营收也从2015年的1.31亿元到2016年的5.233亿元，2017年陡增至24.684亿元，虽然目前仍处于亏损阶段，2015年、2016年、2017年的净亏损分别为3.735亿元、9.115亿元和1.838亿元，基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净亏损分别为2.73亿元、5.46亿元、1.01亿元，但2017年的亏损金额和亏损率已经大幅度下降。

走向资本市场，也意味着投资者需要寻找一个和B站对标的行业和公司，它到底属于视频网站、游戏公司或者是一家社交平台。从财报数据上来看，为B站营收带来贡献的是游戏，2017年游戏业务收入为20.58亿元，占总收入的83.4%，相比2016年的3.42亿元增长了超5倍。从成本支出上来看，其主要开支也主要来自于游戏业务，2017年B站收入分成成本9.26亿元人民币占总成本48.3%，带宽服务器成本4.69亿元人民币，占总成本24.4%。与往往因内容和版权成本拖累盈利的传统网站不同，B站该项成本仅为2.62亿元人民币，占总成本13.6%。

“很多人认为bilibili是一个假的视频平台，是一个真的游戏公司，这肯定是误解。”在敲钟前，陈睿在接受媒体采访时，解释说，B站商业化的思路和很多公司不太相同，实际上是基于用户群需求，提供给他们喜欢的娱乐消费。陈睿表示，因此B站并不是一家游戏公司。“典型的游戏公司是手上拿着一款产品，用各种方法花钱找用户，但我们是相反的，我们平台上有一大群用户，他们喜欢玩游戏，我们就在外面找游戏提供给他们。bilibili的游戏模式，就是解决平台用户需求模式。”

而目前，B站的商业化还处于初级阶段，游戏业务的商业化已经进行了两三年，直播的商业化从去年才正式开始，广告的商业化也会从今年开始增加一些。“游戏业务前两年的收入起初也很低，未来，游戏仍然会是bilibili非常重要的收入组成部分，对于年轻用户群体来说，游戏就是他们最普遍的娱乐消费，但直播、广告、周边销售这些业务的模式增长速度会非常快，未来有可能其他的模式加起来的收入比重超过游戏。”

“佛系创业者也能上市，上市之后不看股价就行了。上市这么快的原因是，我想快点做完，安心回去干活，所以我们流程推进得也比较快，也没有什么动静，一个阶段就做一个阶段的事。bilibili未来可能需要一个更大的平台、更强的杠杆、更高的品牌知名度做一些事情，就应该上市了。”陈睿说道。