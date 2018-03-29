孙宏斌：乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？

IT之家3月29日消息 融创中国周四早间发布财报，去年公司归属于股东净利润同比增长344%，行业排名升至第四名。去年全年，融创实现合同销售3620.1亿，相比2016年的1506亿增长140.3%。该公司拟宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民币0.501元，较2016年增长约94.9%。

而对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。

无奈，心痛，迷茫，失望，麻木，叹息，愤恨…… 过去的一年，孙宏斌的心情想必百味杂陈。在会上孙宏斌直言：

“对于乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？”

融创董事长孙宏斌在业绩发布会上直称乐视是一个失败的投资，“损失了165亿，你说还怎么壮士断臂，而是断头了”。

孙宏斌称，当董事长什么都不能说，不当董事长了我想骂谁就骂谁。当然也不能乱说。我从来不在乎别人说什么，我对我的形象管理的特别好，本来我就是傻X。这是转型的代价。文化是诗，旅游是远方，我们投资的是诗和远方。

视频截图▲

被问到“会不会找人接盘乐视”时，孙宏斌说：

你问一下有谁愿意接盘，我打折卖给他。（打多少折？）九折，真的有意愿还可以商量一下。 要做成的话就得按市场来，我也想打折，没办法，我想加点钱也进不去，我们所有的合作都是打折的。如果有人愿意买的话，你让他来找我，价格好商量，但是价格不合适我也不会卖的。

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