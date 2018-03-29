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孙宏斌：有谁愿意接盘乐视，我打折卖给他

2018-3-29 10:42:07来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月29日消息 在今天的融创中国业绩发布会上，孙宏斌称乐视肯定是一个失败的投资，总共投165亿全都计提坏账了。

被问到“会不会找人接盘乐视”时，孙宏斌说：

你问一下有谁愿意接盘，我打折卖给他。（打多少折？）九折，真的有意愿还可以商量一下。

要做成的话就得按市场来，我也想打折，没办法，我想加点钱也进不去，我们所有的合作都是打折的。如果有人愿意买的话，你让他来找我，价格好商量，但是价格不合适我也不会卖的。

孙宏斌直称乐视是一个失败的投资，“损失了165亿，你说还怎么壮士断臂，而是断头了”。

这是转型的代价。文化是诗，旅游是远方，我们投资的是诗和远方。

新乐视智家乐视网占了40%股权，但是乐视网对它完全没有帮助。但我们可以增资，可以找人合作，这个公司还有解。

但是乐视网，我能怎么办呢，我再借他100个亿，我傻X啊？

当董事长什么都不能说，不当董事长了我想骂谁就骂谁。……我从来不在乎别人说什么，我对我的形象管理的特别好，本来我就是傻X。

融创中国周四早间披露2017全年业绩，去年实现归属上市公司股东净利110亿元，同比增长344%。对于投资乐视的165.6亿元损失，融创中国董秘高曦表示，财务已充分考虑了乐视的相关负面影响，未来大家对“乐视的负面影响可以忘了。”

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关键词：孙宏斌乐视融创中国

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