曝金立东莞工厂开始遣散员工，4月底前解除劳动合同

IT之家3月29日消息 今天上午，有媒体爆料称金立东莞工厂已经开始遣散员工，要求在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。金立方面证实了此消息，确实在进行解除劳动合同的工作，并称将按照劳动合同法进行经济补偿。

爆料的文件显示，除女职工在孕期、产期和哺乳期以及在工作期间负伤等特殊情况外，其他员工都要在今年4月底前完成协商解除劳动合同的工作。对于不愿意接受协商解除劳动合同的员工，按公司停工放休政策执行。

据了解，金立手机产业园坐落于广东东莞松山湖，占地面积258亩，投资超过15亿。

去年年底，传出了金立资金链出现重大问题的消息，金立拖欠金额达到百亿元，其中拖欠银行86亿元，拖欠供应商近40亿元，其中最多的某供应商达7.5亿元。

今年1月中旬，IT之家发现金立公司在深圳和上海等地陷入了多家供应商的诉讼，同时刘立荣持有的多家金立公司和关联公司股权遭遇法院冻结。还有媒体报道称，已有不少中小供应链厂商在2018年1月上旬开始到金立总部“上门要债”，部分厂商称欠款期限已经达到半年以上。

在金立资金链危机愈演愈烈之际，金立董事长兼总裁刘立荣回应表示金立出现资金链问题的主要原因是2016年和2017年营销费用和投资费用投入超限。

刘立荣表示，欧菲科技停止供货让金立2017年12月和今年1月份货款回笼下降较大，欧菲科技断供45天影响了至少30亿货款回笼。对于资金链问题，刘立荣称金立将分三个步骤来解决，首先引入合作伙伴，确保生产与销售；第二，引入战略投资者，补充资金；第三，出售资产偿债，获取债权人支持。