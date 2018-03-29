洪华：说小米是杂货铺的人是没理解小米模式

由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2018年全国企业管理创新大会”于3月29日在北京召开，主题为：以管理创新促进企业高质量发展，小米生态链谷仓学院创始人、CEO洪华出席并演讲。

小米生态链谷仓学院创始人洪华

目前，小米由手机业务为主拓展到了更多的领域，小米之家有电饭煲，扫地机器人、台灯。可能有人认为，小米做这么多产品不聚焦。网有上很多评论把小米叫成百货，洪华认为，说小米是杂货铺的人是不理解小米的模式。“我们也聚焦，只不过我们不聚焦在产品上面，我们是聚焦在用户上面，这是小米模式的根本。”

小米早期的用户非常明晰，就是17到35岁的理工男，这些用户有新需求，小米就开发新产品。小米不是一家手机公司，而是一家用户公司。每一个产品品类各领三年、五年、十年，总有一个生命周期，但是唯有聚焦在用户上面，始终可以挖掘新的商业机会，推出新的产品、新的服务。

小米生态链里很多成果，比如移动电源，电饭锅，小米手环，这些都不是小米公司干的，是小米孵化生态链企业干的。每一个产品品类背后就是一家公司，比如说电饭煲，空气净化器叫智米科技。小米从2013年做小米生态链，迄今为止一共孵化了99家，其中55家发布了产品，大概有24家是破亿的，有7家是过10亿的，还有几家是20几亿。

洪华介绍，智米科技去年卖了530万台空气净化器，占有30%多的市场份额。这些中小企业迅速从0的状态，爬升到几亿几十亿的规模，这是非常难的一个事情。

为什么能做大，背后主要的原因和经验是什么呢？

洪华认为，要做生态首先要有土壤。小米的土壤是用户群，有2—3亿用户讯的范围。小米也有品牌和热度，不是品牌知名度，也不是品牌美誉度，而是热度。因为互联网的传播的特点，有人一边骂你，有人夸你，有黑你，有粉你，你要适应这种状态。大家做互联网化，要适应互联网传播正反两边交锋。

小米和生态链上的公司是兄弟公司，小米入资不控股，所有的公司团队是大股东，小米是20%、30%不等。小米是入资不控股，团队就有主动性了。

“凡是小米生态链企业，我们都建议他们的员工全员持股，当然了，不能搞平均主义，贡献大的有更多股份。”洪华指出，小米极度强调保有自己的独立性甚至是品牌的独立性，所以小米生态链企业既有小米和米家品牌的产品，同时有自主品牌的产品，未来资本路径就比较好看，营收结构也比较合理。