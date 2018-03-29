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WannaCry勒索病毒再袭：波音工厂中招

2018-3-29 14:50:58来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月29日消息 当地时间3月27日，《西雅图时报》报道称，美国南卡罗来纳州查尔斯顿的一家波音飞机工厂遭到了销声匿迹已久的WannaCry勒索病毒袭击。据报道，波音公司的高管已对全公司发出了“紧急就位”的指示。

根据报道，昨日波音公司的商用飞机产品总工程师Mike VanderWel发出了紧急就位指示并补充道，事态正在迅速波及到北查尔斯顿以外的地区，据说还导致波音777的自动化翼梁组装工具宕机。VanderWel还担心，勒索病毒会通过测试用电脑转移到新生产的飞机上。

但是波音公司对外表现出了低调的态度。他们在官方推特上表示，一些报道夸大了此次事件的影响，属于失实报道。他们还表示，公司的网络安全中心发现只有少数设备系统遭到了入侵，并且没有导致生产或运输问题。

去年五月，一个名为WannaCry的电脑勒索病毒突然爆发，并进一步在全球范围内肆虐，造成政府、医疗、教学、基础设施等系统被破坏，影响了数以亿计人们的正常生活。此后微软针对病毒发布了安全补丁，事态才逐渐得以控制。

据猜测，此次事件的起因或许是因为一些电脑没有进行更新，又或者是病毒出现了新的变种。目前尚未有报道表明该病毒已大规模扩散。IT之家将继续跟进此次事件。

如果你忘了WannaCry是什么，可以阅读下面的报道：

《比特币勒索病毒席卷全球：超简单应对方法送上》

《全国部分高校校园网受大规模病毒攻击：传播迅猛、勒索比特币》

《全球Windows比特币病毒实时感染图：中国、欧洲最严重》

《比特币勒索病毒作者已将赎金全部兑现，共14万美元》

《微软指责朝鲜为WannaCry勒索病毒主谋》

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关键词：勒索病毒波音

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