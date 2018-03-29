阿里菜鸟开通首条洲际航线：中小企业的专属包机

IT之家3月29日消息 今日（3月29日）上午，一架图-204货机从杭州萧山国际机场起飞，标志着菜鸟首条洲际定期航线正式首航。据悉，该航线的货运包机满载着中国商品，经新西伯利亚、拉脱维亚首都里加，最终到达莫斯科，首期每周定期1-3个航班。这是目前全球唯一在运行的电商专用航线，为中小企业参与全球贸易打开了新通路。

据了解，欧洲是中国电商出口量最大的目的地之一。仅菜鸟平台每月从中国送往俄罗斯的货物达1000多吨，足足要装满20多架航空货机。

与普通的航空包机不同，电商包裹数量大，而且多为小件包裹，对时效的要求高，通关方式也不同。如果搭乘普通包机，与其他货物混在一起，将极大的影响到物流效率。阿里速卖通上一家店铺的总经理洪博敬说，他从2009年便开始经营出口电商业务。因为混合包机，大促期间，常常因为舱位的紧张导致物流时效大幅延迟。

为了帮助中小企业走向海外市场，近年来，菜鸟多次在香港、郑州、上海等地开启了电商物流专属包机。仅2017年双11期间，菜鸟就有十余架班机飞往莫斯科、伦敦、阿姆斯特丹等地。

该航线首期开通后，每周定期飞行1-3个航班，后续将逐步增加，未来可达每周5-7个航班。

在2013年以前，中国出口欧洲的电商包裹时效需要一个月。2015年，菜鸟推出了无忧物流服务，提供一站式跨境物流解决方案，将时效缩短至了15天。

目前，菜鸟全面加快了全球化步伐。最新数据显示，菜鸟平台上有80多个全球物流合作伙伴，服务于跨境物流的仓库数达到231个，可以货通224个国家和地区。未来5年，阿里巴巴和菜鸟还将投入1000亿元，打造一张更加智慧的全球物流网络，最终实现“全球72小时必达”。