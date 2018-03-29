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华硕推出Lyra Trio AC1750双频Mesh路由器：信号覆盖500平方米

2018-3-29 15:34:59来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月29日消息  华硕在今日推出了Lyra系列新款Mesh无线套装Lyra Trio AC1750，最高可提供1750Mbps的传输速率（双频段），为目前同类产品最高传输速度。

Lyra Trio AC1750采用了华硕高端路由经典的三角椎体造型，倾斜的45度可以让水平与垂直区域都能获得更好的无线信号强度，Lyra Trio AC1750在每条支柱内均安装有一组WiFi天线。

Lyra Trio AC1750提供2.4GHz频段450Mbps+5GHz频段1300Mbps带宽，天线方案为3T3R设计，相较此前华硕推出的AC1200系列传输速度更高。

Lyra系列路由支持华硕路由App控制，App提供WiFi数据以及每台Mesh路由器连接的设备数量等信息。

华硕称，三台Lyra Trio AC1750最高可提供5400平方英尺的覆盖区域，约等于500平方米，不过在无线环境复杂区域这一数据将下降。

网络标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac

运行频段：2.4GHz+5GHz

最高传输速度：450Mbps+1300Mbps

处理器：高通QCA9563

运存：128MB

天线数目：3条，内置

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关键词：华硕路由器

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