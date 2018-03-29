B站上市这件事，是一次90后的集体胜利

北京时间3月28日晚，B站携手多名知名UP主在美国纽交所正式敲钟上市。据悉，B站此次IPO发行规模为4200万股ADS，IPO发行价最终定格在11.5美元/ADS，基本融资规模达4.83亿美元，股票代码BILI，估值将近33亿美金。

本次敲钟也在B站进行直播，同时在线观看人数近500万。

当天，B站开盘价9.8美元，相比较11.50美元的发行价下跌14.78%。截至美股收盘，B站股价下跌2.26%报11.24美元。按收盘价计算，B站市值为31.3亿美元。虽然上市首日开盘即跌，但从当天股价表现看，B站上市没有选到一个好日子。受中美贸易战等多重因素影响，纳指连续两日下挫。这两天，尚德机构、格林豪泰、精锐教育等多家赴美上市的中概股都相继遭遇破发。而在盘后交易，B站微幅回涨0.8%。

在B站锣鼓喧天的喜悦中，谁又能想象得到，B站代表的二次元文化在几年前还饱受主流社会诟病，漫展、cosplay等行为还曾被作为反面典型出现在媒体上呢？

受众是否有话语权，是B站董事长陈睿对主流、非主流文化的定义区别。

所以，不是二次元变主流了，而是那群使用B站的孩子们长大了。究其根本，B站上市这件事，是一声90后成为社会主流的号角，也是一场少年们成为大人后的第一次集体胜利。

最好的一代，也是最坏的一代

2009年6月26日，一位名叫9bishi的少年在电脑前按下了发布按钮，bilibili网站的雏形mikufans正式上线。

从四个年轻人因为爱好动画、音乐、游戏而聚到一起，到零散交流、主动创作，再到聚集一大批有着这样爱好的年轻人，B站的诞生和发展是一个自然而然、且不断涌入年轻人的过程。

而在大人们的眼中，一群孩子聚集在一起做一件他们不太了解的事情，总归不是什么好事。前几年，人们会将cosplay看作奇装异服，每个地区的漫展都会随之而来一些负面新闻，我曾经在地方电视台上看到一群大人在访谈节目上质问一个年轻的火影coser：“你把脸遮住成这个样子，难道不会心理阴暗吗？”

然而，“二次元”正随着年轻一代的成长逐渐成为“三次元”世界里必不可少的文化因素。在受众方面，2016年国内核心二次元用户规模达7000万人，泛二次元用户规模达2亿人，二次元用户总人数接近2.5亿人。

人群的成长背后是巨大的市场机会，在中国市场，动漫产业已经进入一个快速发展的高潮期，新浪数据发布的报告中显示，艾瑞咨询统计2016年，中国动漫产业产值达到1320亿元，同比增长16.6%。预计2017年动漫产业市场将达到1700亿元，较上年同比增长13.6%。

而B站在招股说明书中特别使用了“Z世代”的概念来形容自己的用户，这群用户在B站总用户占比达到了81.7%。具体到中国的“Z世代”，B站招股书里引用的释义是：Z世代（中国1990-2000后）是独特的一代人。受益于经济的快速发展，这群年轻人物质条件和受教育程度普遍良好，同时是出生于互联网大潮中的“网络原住民”，有着强烈的在线娱乐消费需求和付费意识。

B站在过去的三年的时间里面，可能有接近50倍的体量的增长，用户群增长了50倍。在陈睿眼中，B站之所以发展地如此之快，正是得益于年轻群体日渐上升的消费需求。

今时今日，最年轻的90后也已经成年，据2010年全国第六次人口普查数据，90后总人数为1.88亿人，占总人口14.1%，未来5-10年，这一亿多人将悉数成为中国消费市场的主力消费群体。他们不仅仅而二次元文化成为了生活中无处不见的东西，更让这一文化开始在资本市场中发酵、成长。

二次元下的社区氛围

而身为互联网原住民的第一代，90后从创业创新大潮开始就成了多数创业者瞄准的目标，盯准他们腰包的产品数不胜数，但为什么偏偏代表着更为小众的二次元文化的B站走上了纳斯达克呢？

B站作为国内领先的年轻人文化社区，在2009年的时候用户十分少，但用户十分垂直，基本上由动画创作者，一些骨灰级其他动漫爱好者构成。到现在，有上亿名用户通过网站和App访问了B站，有200万名用户在B站投稿了1970万个视频，成为UP主。

虽然是一个视频网站，但是B站向来被用户与爱奇艺、腾讯视频等视频平台区别开来，因为它最大的价值，不是提供视频点播这种工具价值，而是有“文化价值取向共识”的社区价值。

“本质上，它创办的初始，是为了给用户带来一种文化或者内容交流的快乐，是一群有共同兴趣爱好的人、互相交流产生快乐的地方”，《我在故宫修文物》3集纪录片在B站有超过200万次播放，远超其他平台，原因就是“在这里，可以找到一群同好和我一起看。”

不了解或者不看B站的人，会觉得和看B站的人之间，似乎真的中间有一层窗户纸、次元壁，这个结界很难被打破，结界内部的人似乎也不希望它被打破。

当一个不使用B站的人打开B站首页，他或许会有些不太理解，因为他看到的不会是最火热的影视剧，甚至不是最新的动画，而是UP主们自制的吐槽视频、弹唱分享、视频解说。

▲UP主投稿宅舞《极乐净土》，在B站拥有1300万+播放量

这与B站最受欢迎的内容从来不是影视剧而多为UP主们自制相关，B站此前发布的“6年数据”显示，单机联机、生活两个区占据了总播放量排行的前两位，连载动画区刚刚挤进前三，仅占总播放量的9%。除此之外，翻唱、MAD、鬼畜区也都拿下了为数不少的播放量。

当前B站UP主的PGC视频贡献了全站约70%的播放量，而此次上市，B站高管还将多名知名UP主带到了美国共同敲钟，UP主对于B站的重要性可见一斑。

用户们在这个平台上可以看到妹子在跳宅舞，吃播在大吃特吃，古装UP主在进行美妆教学，有人在解说游戏以及影视剧，还有各类cut剪辑。同时，用户们在弹幕中讨论发表态度，并且自发地遵守弹幕礼仪以免影响他人观感，这一氛围形成了B站独有的文化，并成为B站真正的核心竞争力：每个用户都是B站的一部分，他们在享受内容，同时也会生产内容。

当二次元成为主流文化，当90后开始秃顶

如果要思考人们是从什么时候开始意识到二次元能够有如此巨大的生产力，那应该要提一部作品——《大圣归来》。

在那之前，二次元似乎仅仅是在自己的圈子里火热着，当一个主流明星在社交平台上介绍一部动画，都会让二次元用户激动不已。

而从《大圣归来》这部国内二次元领域的主流商业电影面世以后，强力打破了外界对于动画片等于儿童向这个电影市场认知，其9亿多的票房又给予同行与投资者对国产动画在主流市场前景的巨大信心。

资本与内容互相促进，让二次元文化发展迅猛，根据文化部的统计，2009年我国动漫产业产值仅有368亿，而2017年我国动漫产业产值已经达到1500亿。随着年轻人内容消费方式的变迁、知识产权保护的完善以及资本的涌入，“IP”“泛娱乐”等概念也逐渐为人们所熟知。

近年来，二次元相关产品拿到融资的例子和数额都越来越多，除去B站，还有刚拿到了1.77亿美元融资的快看漫画，用户量达1.3亿；专注原创内容的老牌企业玄机科技获得了数亿人民币融资……

虽然二次元产品依旧面临着难以盈利的诟病，但是其发展之迅速，市场之火热是我们无法视而不见的。虽然二次元市场还未开始进入红利收割期，但B站上市也只是和当年的《大圣归来》一样，代表着一些暗流涌动的开始。

现在，90后已经和70后、60后一样，除了拥有个性以外开始寻求话语权。很快，他们也会将自己的文化和思想变成主流，继而推向资本市场。

当90后们已经开始秃顶了，下一个上市的“B站”还会远吗？