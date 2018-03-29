马化腾：4K是一次产业迭代，腾讯将加大技术与内容投入

IT之家3月29日消息 今天，中国超高清视频（4K）产业发展大会在广州召开，中国超高清视频产业联盟正式成立。大会上，马化腾作了主题演讲，透露了腾讯将在4K产业方面的一些内容。

马化腾表示，4K产业不是简单的软件或者硬件的升级换代，而是一次产业的迭代。而这次的产业升级（4K落地）就是一个“最后一公里”的问题。产业链企业需要进行集团作战，让硬件、软件和服务提供商能够拧成一条绳，提供“一条龙”的产品与服务。

马化腾表示，4K产业发展已经到了一个关键的临界点，而今天的4K产业发展大会就是非常好的大平台。

对于大屏的理解，马化腾说，它是人机交互非常重要的界面。大家手上手机的小屏，未来将与大屏有更好的融合。并且，当数字世界和现实世界进一步融合之后，在未来的智能家居环境中，大屏和小屏都扮演着重要的角色。

在谈到4K超高清大屏的应用场景时，马化腾表示，除了娱乐功能之外，未来超高清技术在远程办公、医疗、教育、安保、游戏以及VR、AR等场景和行业都有非常广泛的应用空间。

最后，马化腾透露了腾讯目前参与4K产业的生态创新的消息。

在4K技术方面，腾讯在探索如何借助云计算、人工智能等技术，来解决现在的一些“痛点”，比如4K在传输过程中面临带宽不够、传输延迟、卡顿等问题。马化腾透露，腾讯云在全球已经部署了超过1000个节点的内容传输分发网络，可以保证千万用户同时在线观看4K节目。

同时，马化腾还介绍了叫做“腾讯明眸”的视频AI产品，根据不同的视频分类，自动采用不同的参数进行转码，以节省带宽。

在4K内容方面，腾讯将深入耕耘文学、动漫和电影等领域的明星IP，引入和自制优秀的4K内容，从而培养用户对4K的消费习惯。

目前，腾讯视频日活跃用户量已经超过了1.37亿，目前付费会员超过6000万，4K专区也已经开放给付费用户。