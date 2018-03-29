马化腾透露“腾讯明眸”视频AI产品：自动分类，节省30%以上带宽

IT之家3月29日消息 今天，中国超高清视频（4K）产业发展大会在广州召开，中国超高清视频产业联盟正式成立。大会上，马化腾作了主题演讲，除了谈到对4K产业的理解之外，还透露了名为“腾讯明眸”的视频AI产品。

据马化腾介绍，“腾讯明眸”视频AI在通过云端的机器学习及训练之后，能够实现自动把视频分类等功能。比如说，视频内容是室内还是室外？是体育比赛还是短视频？以及是不是动漫等等。

在把视频进行分类之后，根据不同种类的视频，自动采用不同的参数进行转码，从而达到节省30%以上的带宽的目的。