在养猪这个问题上，马云说自己比丁磊更懂

让猪听《卡门》，住猪均面积2平米的公寓，坐抽水马桶，保持保持天性、健康成长，这是丁磊的养猪法。

马云也要养猪了，方法比丁磊更高级。

3月28日的深圳云栖大会，阿里云和四川特驱集团合作研发的“世界首创的AI养猪”，将人工智能、云计算、视频技术、语音技术引入养猪产业。

“我们通过猪的行为分析、叫声识别、温度感知等十项技术，辨别每天有多少母猪生产了多少小猪，哪个小猪被压而求救，又有多少小猪生病，”阿里云总裁胡晓明介绍，通过这个体系，可以提升小猪出生后健康成长的比例。

原本，四川特驱集团养了1000万头猪，如果按照传统的人工养殖“已经没办法养了”，因为依靠人眼根本数不清共有多少头母猪、多少小猪出生，还有一些小猪刚出生就被母猪压死了。

AI能自动分析记录数量，判断顺产还是助产，在小猪被母猪压住后，人通过尖叫声判断小猪的存在，及时解救。

此外，AI基于机器视觉技术为每一头猪建立一套档案，包括猪的品种、体重、进食情况、运动强度等。这些数据被用于对猪的行为特征、进食特征、料肉比等进行分析。

“每年每头母猪多生崽3头，死亡淘汰率降低3%”，胡晓明宣布这个结果时不无自豪：“中国基本上所有的养猪企业都在跟阿里云联系，希望能把这一技术应用到养猪的流程当中。”

阿里云机器智能首席科学家闵万里称：“每年中国的生猪消费是7亿头，稍微有1%的提升就是巨大的量。”

在养猪技术的改革上，丁磊已经被马云超过了。而在物联网的布局上，阿里暂时领先第二名一大截。

阿里云成立于2009年，目前是中国最大的云计算服务商，据市场调研机构IDC数据，阿里云在国内的市场份额为47.6%。

“过去20年的互联网是‘人联网’，未来20年的互联网是‘物联网’。”胡晓明会上宣布，阿里巴巴集团全面进军物联网。

继电商、金融、物流、云计算之后，loT（Internet of things，物联网）成为阿里巴巴集团新的主赛道。

▲KW STUDIO

物联网是什么？其实是将整个物理世界数字化。比如汽车、道路、工厂、垃圾、下水道……被抽象至数字世界，连到互联网上，实现“物”“物”交流，“人”“物”交互。

物联网除了能让母猪多生崽3头、降低死亡淘汰率外，还能应用在智慧城市里。

比如阿里云和无锡市政府合作，在鸿山建立了中国第一个物联网小镇，将31类应用接入统一的物联网平台。

在江苏，阿里云与无锡合力打造的中国首个物联网之城——鸿山小镇，已经实现了城市的智能管理：传感器提前发现火情，智能交通缩短消防准备时间；水管爆裂后快速定位，抢修时间缩短77%；路灯自动调节亮度，降低40%能耗；装有传感器的井盖和广告牌可动态感知位置状态，发现险情及时预警……

迄今，阿里云平台现有205套行业解决方案及37套通用解决方案，涵盖农业、工业、政务服务等行业。

据PingWest品玩不完全统计，阿里云已经渗透到以下场景：

政务服务：云上贵州有将近612个政务应用在阿里云平台上，浙江省有57个省级政务系统3600多项业务流程在阿里云上。

天文：在国家天文台得10亿个天体数据被放在阿里云平台，并面向全世界公众开放。

票务：今年是阿里云和12306票务系统合作的第四年。

公共交通：去年，阿里云和首都国际机场合作，通过人工智能，打造航空大脑，为停机提供最优决策。

新零售：阿里云将茅台2800个经销商数据打通，建立了一个全透明的分销系统。

物流快递：目前对于中国邮政集团来说，除了中国邮政储蓄银行外，其它业务系统都已迁到阿里云上。

制造业：阿里云通过整个朝阳轮胎制造链条数据采集，利用人工智能等技术，将良品率提升5%。

高端生物：阿里云已经和华大基因合作了三年。

在物联网的体系里，互联网是基础设施，数据是生产资料，计算是能力。“放眼整个经济体，还有很多沉睡的产业，实际上是在不断地累积数据的。”闵万里介绍。

数字经济的转型才刚刚开始，胡晓明认为“数字经济所带来的持续创新是20年”。

而物联网技术不仅革新养猪业，也将给人类带来福祉。