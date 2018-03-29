7家大厂总利润跌破400亿日元，日本游戏业到底怎么了？

文/独孤影月

来源：游戏葡萄

日本市场新一轮财报发布期于近期结束，主要手游厂商均公布了2017年10月至12月期的财报情况（部分厂商的财报为8月至10月期和9月至11月期）。

日媒以此梳理出32家日本手游企业（以手游产品为主的企业，不包括任天堂、索尼等传统游戏巨头）的财报情况，发现32家公司中营收环比增长和营收环比减少的各占一半，均为16家。与上个财季相比，多家日本游戏企业在圣诞节和新年期间的收入表现惨淡，导致了总收入增加的企业数量减少。

数据来源：SGI

另外，相比之前几个财季，该财季亏损的企业由9家增至11家，而上个财季亏损的9家企业在该财季中依然处于赤字状态。另外，有19家企业出现了利润的环比下滑，说明很多日本游戏企业在该财季的盈利方面暴露出较大问题，日本游戏产业的发展看似已经遭遇瓶颈。

那么，各家日本游戏企业在营收和利润方面出现了怎样程度的下滑？其背后的原因又是什么？

时隔5年，7家手游大厂利润跌破400亿日元

从移动游戏市场来看，利润都存在一定的下滑。

如果我们将营收在100亿日元以上的手游企业汇总，会发现13家企业中有8家为环比负增长，另外5家的环比增长率均不超过10%，100亿日元以上这一头部阵营企业的营收情况均不是十分理想。

其中万代南梦宫是此次营收唯一超过1000亿日元的游戏企业，但其营收环比增长也仅为5.8%。与之相比，史克威尔艾尼克斯的情况就更糟糕，在营收环比方面均出现了25.3%的下滑。

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此外，以《白猫计划》闻名的游戏厂商COLOPL也同样出现了营收的下滑，该财季的营收仅为120亿日元，与其最高的财季营收相比缩水了近一半左右，日媒预测COLOPL在下一个财季的营收可能将维持在100亿日元左右。

从利润的角度来看，情况也不是很乐观。利润在20亿日元以上的企业中，mixi和史克威尔艾尼克斯均出现了30%以上的利润下滑。特别是mixi，与上一个财季相比，其利润出现了三分之一左右的缩水，下滑的趋势并没有得到抑制。

在利润下滑方面，发行平台也没有幸免于难。日本知名的通讯软件、游戏发行平台LINE的利润也在该财季也出现大幅下滑，利润环比减少89.8%，仅为6亿日元。

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而利润在20亿日元以下的企业中，世嘉飒美和Aiming情况最为糟糕，利润赤字分别11.9亿日元和10.2亿日元，说明日本游戏市场中产品的竞争十分激烈，获取用户的成本也因此在不断升高。

聚焦到7家以移动游戏为主要业务的日本游戏厂商，会发现与同期相比其总营收仍保持相对稳定的态势，但利润方面却下滑明显。7家移动游戏大厂的总利润跌破400亿日元，而上一次低于这个数值的财季还是2012年的7月至9月。GungHo和mixi两家的利润跌破200亿日元成为此次下降的主要原因。

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那么营收、利润下滑的原因有哪些？

运营成本的增加是利润下降的原因

从财报来看，本次利润的下降，游戏营收的减少并不是唯一原因。

新游戏发行时所增加的运营成本也是其中一个重要原因。比如以《智龙迷城》闻名的日本手游大厂GungHo，提到在此次财报中表现较好的产品，是其韩国子公司Gravity发行的《仙境传说RO：守护永恒的爱》，依靠的是在香港、澳门和台湾的收入分成。

虽然GungHo的《智龙迷城》在去年10月至12月日本iOS游戏畅销榜中曾一度掉到第30名，但该游戏通过年末的活动，在总体趋势上保持在前10名的范围内，说明GungHo在老游戏保持收入相对稳定的同时，已经找到了新的增长点。不过《仙境传说RO：守护永恒的爱》的运营宣传增加了GungHo的宣传成本，导致其在利润上出现大幅下滑。

而gumi也是同样的情况，与2016年同期相比，其在《幻影纹章》的电视广告和新作的宣传上增加了61.9%的成本，这也导致了其在利润上出现了8.3%的下降。

除此以外，DeNA因体育业务、世嘉飒美因街机业务等造成严重亏损，也是游戏企业利润下降的原因，这里就不过多赘述。

不过，日本手游市场的情况似乎并不是那么简单。

产品青黄不接招致恶果

实际上，导致多家日本手游企业利润下滑的根本原因，是产品的青黄不接。

老游戏在日本市场长期霸榜，日本手游企业很容易陷入到“模仿”日本国内成功产品的怪圈中，比如在《舰队收藏》大热后，其玩法很快被复制到《刀剑乱舞》、《城娘》等游戏中。对成功产品的跟风效仿，也反映出日本手游在玩法上的创新性不足。

由于日本同类产品在玩法上变化不大，并没有深度挖掘玩家的诉求，所以也很难打动玩家持续参与游戏，因此日本的新手游往往会出现一波流的情况。

另外，日本市场的开发思路较为保守，这也导致其很难将海外流行游戏的核心玩法，迅速转化为产品。比如《绝地求生》在去年具备非常高的用户基数，日本游戏厂商并未对此作出反应去开发吃鸡手游，错失了获取大量日本玩家的绝佳机会。日本免费榜也因此被《荒野行动》和《堡垒之夜》两款吃鸡手游所占领。

除了暴露出这些问题外，典型手游厂商在产品的输出方面明显不足。比如GungHo仅靠子公司产品的收入维持生存，其自身的研发能力十分不足，2016年只有2款手游在日本上线。而这2款手游无一例外地掉出了畅销榜前100名。而mixi在最近四年也保持着每年一款游戏的节奏，但每款的畅销榜排名也在200名以外。

这些典型手游厂商完全没有后续产品，来补充主打产品收入下滑的缺口，说明它们对产品的方向定位还不够清晰。

而像史克威尔艾尼克斯这种传统游戏大厂，在2018年的第一季度已经在iOS上发布了7款游戏，其中4款游戏已经掉出了畅销榜前100名。虽然史克威尔艾尼克斯具备强大的研发能力，可以在一年内发行大量产品，但大多数的产品均无法满足日本玩家的需求，所以导致了IP的大量浪费。

所以日本手游市场发生衰退的根本原因，是产品的停滞不前。

日本游戏市场真的萎缩了吗？

综合来看，日本游戏企业利润下降的趋势严重，虽然有运营成本造成的影响在内，但这也暴露出各家企业收入方面仍不充足，才导致资金周转不佳。从长期来看，这种情况似乎并不利于日本游戏产业的良性发展。

以目前的局面来看，日本手游市场的头部仍然处于老游戏长期霸榜的趋势，这一情况并没有出现明显的变化。由于日本市场的头部手游得益于其玩法和长线运营，保持了长期高用户量。新游戏只有在玩法上做更进一步的迭代，才有可能从同类型游戏中抢到用户，不过这正是目前日本手游厂商广泛缺失的地方。而日本市场在产品方面的青黄不接，也恰恰为海外优秀的游戏产品带来了机会。