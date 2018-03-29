微信小程序能变现赚钱了！内测广告组件、新增快速创建能力

IT之家3月29日消息 刚刚微信小程序官方宣布，为满足小程序开发者变现需求，内测广告组件能力。为帮助公众号运营者快速接入小程序，新增快速创建小程序接口。另外新增小程序插件管理接口，支持授权第三方平台添加插件。同时更新小程序基础能力。

内测小程序广告组件

为满足小程序开发者变现需求，小程序广告组件已启动内测。

开发者开通流量主模块后，可通过创建广告单元，使用广告组件将广告卡片灵活配置在小程序页面内。

同时，微信广告已面向广告主开放品牌活动推广、电商推广、公众号推广及应用推广等类目能力，支持小程序广告资源位投放，详见《微信广告新能力》。

新增快速创建小程序接口

为帮助已有公众号用户快速接入小程序服务，公众平台新增“快速注册小程序”权限集。公众号可授权第三方平台快速注册并认证小程序。

详见《复用公众号主体快速创建小程序接口文档》。

新增插件管理接口

为方便小程序开发者使用插件，新增插件管理接口，包括添加插件及管理插件使用申请。新增“插件管理权限集”，支持小程序授权第三方平台添加插件。

详见《插件管理接口文档》和《插件管理权限集》。

更新基础能力

1.为保护用户隐私并优化体验，开发者在不获取用户信息的情况下，无需用户授权，即可在页面上展示当前用户的昵称和头像等内容。

2.当前用户小程序版本过低，无法获得最佳使用体验时，开发者可将其更新到最新版本。

3.小程序新增异步任务处理能力。

更多新能力及详情，请点击更新日志。