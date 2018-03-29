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技术男开发麻将App网络聚赌，半年获利550万后被捕

2018-3-29 20:36:54来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月29日消息 据《扬子晚报》报道，27日，镇江京口警方发布了一起网络聚赌案件侦破详情，男子万某某辞职后开发了一款麻将App，并在半年后获利550多万元，目前万某已被捕。

据报道，万某辞职创业开发了一款麻将App，然后召集22名人员当群主，组建30个群在手机上打这种“镇江麻将”，万某某则从中“卖钻”后获25%分成。半年多的时间，扣税后万某某竟然获利高达550多万元！

据报道，一开始，万某开发的App主要是让其老家本地高邮人利用这个款软件进行麻将赌博，发展起来后发展到镇江。在去年4月，因为其运营的App造黑客攻击而结识吴某，随后两人共同运营新的群体。

万某组建了一个22人的团队，利用微信群等聚赌。据报道，在万某开发的App中，一局麻将共2圈计8把牌，每把牌都需要向群主购买一个“钻石”同时支付2元“头钱”。“钻石”有专门的客服来出售，从万某某处放出来是1.2元一个钻石。

侦办民警贺望透露，经过精心设计的程序，参与者抓到的牌色尤其整齐、漂亮，让每人都觉得赢面很大，故此一两把下来就有人能胡牌。所以，最快3分钟8把牌一局就结束了。因为十分刺激，一些赌客沉迷其中不能自拔，有的人一天能打30多局！一局的输赢有大有小，小的数十元，多的七八百元。

从去年6月至今的半年多时间，警方查明仅这30个微信群，“卖钻”总盈利就有2000多万，万某某从中按25%提成，税后挣得了550余万元；吴某个人所得1000多万。

到万某被抓获时，暂扣其账户88万元，其余钱款则被其在扬州买了别墅和车子。

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关键词：麻将

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