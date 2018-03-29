B站赴美上市，这是二次元的一个里程碑

北京时间3月28日晚上9点30分，国内ACG弹幕网站哔哩哔哩（B站）在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市，股票交易代码为“BILI”，每股ADS 11.50美元，整体募资规模达4.83亿美元。

上市首日开盘价为9.8美元，较发行价下跌14.78%。

在纳斯达克的现场，B站董事长陈睿的周围除了有公司高层，还有不少站内著名的UP主。上市后，陈睿在公开信中说：

八年多以来，有上亿名用户通过网站和App访问了B站，有200万名用户在B站投稿了1970万个视频，成为UP主。

而在B站的直播页面，有超过554.1万人观看了直播。从直播之前的BGM《再来一杯》，一直到最后，网友的祝福弹幕密密麻麻地刷过。看得我也想发一个：哔哩哔哩 (゜–゜)つロ干杯~

从B站的招股书看来，游戏代理联运、直播业务和页面广告业务是B站目前的主要收入构成。2017年游戏业务的收入占比为83.4%，共20.58亿元，主要来自《Fate/grand Order》和《碧蓝航线》这两款游戏。

“我相信大家看到招股书应该都会比较惊讶，认为哔哩哔哩是一个假的视频平台，是一个真的游戏公司。” 但陈睿也明确表示，B站不是一家游戏公司，做游戏是基于B站用户群的一种商业化模式。

嗯，在上市后一个小时左右，B站宣布开始在包括《Fate/grand Order》和《碧蓝航线》在内的六款游戏里发放福利。

上市前B站发布宣传视频：点此观看。

2017年第四季度，B站的月平均活跃用户为7180万人，移动应用的活跃用户平均每日花费时间约为76.3分钟。在招股书中，B站将自己超过81.7%的用户称为“Z世代”，也就是1990-2009年间出生的中国用户，并认为他们将成为国内娱乐消费的推动力和潮流的引领者。B站认为自己在做的，则是服务这一群人：

让中国年轻一代的日常生活更加丰富。

成立于2009年6月的B站，现在已经走过了8年多。当时B站站长名为“⑨bishi”（徐逸），他曾是A站（AcFun）用户，因为无法忍受A站因为疏于管理而导致的不定期崩溃，于是出走成立了B站的前身mikufans。

A、B两站在经过多年来突破次元壁的竞争后，随着B站的崛起和A站的衰落，曾经是A站后花园的 B站，无论是用户活跃量还是商业化变现，都已经远超A站。

就在近日，有媒体还传出了阿里想要出售A站，今日头条有意接盘的消息。今年2月，A站还因为服务器欠费的问题，网站被迫停止运营长达10天。

（今年2月A站炸站10天）

虽说A站这些年都被B站逆袭按着打，不过市场上目前也还没有第三者崛起能够与他们竞争。同时由于用户群体的接近，他们在很多方面都是相互利好的，因此市场上有着诸多相似的想象力和可能性。B站欢喜上市的同时，不知道再一次遭到危机的A站能够继续熬过去。

然而B站的UP主们，最近也遇上了揪心的事情。在B站上市前一周，3月22日，国家新闻出版广电总局下发特急文件，要求“坚决禁止非法抓取、剪拼改编视听节目的行为，并严格管理包括网民上传的类似重编节目”。

这个消息让不少鬼畜UP主人心惶惶，有UP主依然正常上传作品，但也有知名UP主比如“阅后即瞎”迅速撤下了电影解说相关的视频。鬼畜区依然活跃，但前景不明。

然而不管鬼畜区以及众多UP主的未来如何，随着B站的广告出现在纳斯达克的大屏幕，二次元装扮的coser出现在纽约时代广场的街头，今天都是Z世代人群以及二次元文化成长的一个里程碑。