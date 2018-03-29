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太方便！未来一卡通将全国通用，年底覆盖220个城市

2018-3-29 21:21:56来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月29日消息 据新华社报道，从交通运输部例行新闻发布会上获悉，今年将进一步扩大交通一卡通互联互通城市数量，确保年底前完成220个城市的互联互通，扩大应用范围和数量，逐步实现原有卡片向互联互通卡的过渡。

交通运输部运输服务司巡视员王水平介绍，经深入调研、分析论证，在征求相关部委和行业意见的基础上，制定出台了《交通一卡通运营服务质量管理办法（试行）》，将于今年4月1日起正式实施；为积极推进交通一卡通移动支付发展，制定出台《交通一卡通二维码支付技术规范》，将于今年5月1日起正式实施。

根据办法要求，持有“交通联合”标志的交通一卡通，可以在全国实现互联互通的所有城市通用，并享受当地有关优惠政策；提供充值、使用、退换的保障，交通一卡通运营机构可采用现金、银行转账、移动支付和互联网等方式开展充值业务；对于超出有效期限但尚有余额的交通一卡通，发卡机构应当提供延期、激活等服务，交通一卡通押金和卡内余额可以按规定赎回，保障人民群众资金权益不受损失；交通一卡通运营机构全面推进国产商用密码应用，落实业务数据和信息的安全保护责任，建立健全突发事件应急预案和处理机制，确保交通一卡通相关业务系统运行安全。

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关键词：一卡通

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