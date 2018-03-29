中国电信总裁刘爱力：考虑过回归A股，暂未有时间表

IT之家3月29日消息 近日，中国电信举行了业绩发布会。会上，中国电信总裁兼首席运营官刘爱力称，铁塔共享率去年有所提升，也与铁塔公司就价格完成了谈判并订立条款。早前上市计划因价格谈判暂停了一段时间，现在相关工作正在顺利推行，但具体上市计划仍以公司公告为准。

同时，中国电信相关负责人在会上表示，“提速降费”后，固网及手机网络速度将成倍提高。此举是配合国家发展需要，但确实对收入及盈利造成甚大影响。该负责人预计，中国电信今年在数据用量收费上，最少会下调超30%。