微软宣布重大重组计划：分拆WDG，成立两大新部门

IT之家3月29日消息 微软CEO纳德拉今天宣布，公司迎来重大重组计划，建两个新部门，即“体验与设备”部门和“云计算与人工智能平台”部门。掌管Windows和设备事业部(WDG)的执行副总裁特里·梅尔森(Terry Myerson)将离职。

当前掌管产品事业部的执行副总裁拉杰什·贾哈(Rajesh Jha)将领导新成立的“体验与设备”部门，而掌管云和企业事业部的执行副总裁斯科特·格思里(Scott Guthrie)将领导新成立的“云计算与人工智能平台”部门。

以下是微软高管变动：