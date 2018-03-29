微软宣布重大重组计划：分拆WDG，成立两大新部门

IT之家3月29日消息 微软CEO纳德拉今天宣布，公司迎来重大重组计划，建两个新部门，即“体验与设备”部门和“云计算与人工智能平台”部门。掌管Windows和设备事业部(WDG)的执行副总裁特里·梅尔森(Terry Myerson)将离职。
当前掌管产品事业部的执行副总裁拉杰什·贾哈(Rajesh Jha)将领导新成立的“体验与设备”部门，而掌管云和企业事业部的执行副总裁斯科特·格思里(Scott Guthrie)将领导新成立的“云计算与人工智能平台”部门。
以下是微软高管变动：
Terry Myerson，原Windows和设备主管，将离开微软公司。
Rajesh Jha，原Office EVP副总裁，将领导新成立的“体验与设备”部门。
Panos Panay，原微软Surface等硬件主管，成为新的微软首席产品官，代表了微软硬件方面的努力成效。
Joe Belfiore，将领导Windows体验团队。
Kudo Tsunoda，将继续领导新体验和技术团队，开发诸如Paint 3D、照片App等。
Brad Anderson，将继续领导企业移动和管理（EMM）部分。
Scott Guthrie，领导新成立的“云计算与人工智能平台”部门。
Jason Zander，成为新的Azure EVP副总裁
Alex Kipman，原HoloLens之父，将领导人工智能感知和MR混合现实团队，汇集微软的语音、视觉、MR和其他的知觉能力。
Eric Boyd，将领导新的认知服务&平台。
Harry Shum（沈向洋），将继续领导人工智能与研究事业部，有助于横跨所有的产品团队中的关键技术进步。
Harry和Brad Smith，领导的微软人工智能和伦理学将侧重于主动制定与AI有关的内部政策。