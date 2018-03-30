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遏制假新闻：Facebook开始对照片视频真实性进行检查

2018-3-30 8:46:44来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月30日消息 在Facebook平台上，被篡改的照片和视频越来越多，严重影响了平台的正常运行。Facebook本周四表示，平台已经开始对照片和视频进行“事实检查”，以求减少恶作剧、虚拟新闻的数量。

Facebook产品经理特沙·莱昂斯（Tessa Lyons）在新闻发布会上说，本周三，“事实检查”工作首先从法国展开，新闻组织AFP向Facebook提供帮助，很快项目就会覆盖到更多国家，有更多合作伙伴支持。

Facebook或者AFP会用怎样的标准评估照片、视频？照片被修改或者编辑到什么程度才会被判定为虚假？莱昂斯没有明确解释。

值得一提的是，前段时间，Facebook还公布了一系列用户隐私方面的新措施，允许用户轻松地查看和访问Facebook所拥有的个人数据，在需要时还可以做出调整。

此举正值Facebook因信息泄露事件而遭到用户、业界和监管部门强烈指责之际。Facebook近日承认，英国数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。

为此，Facebook当前正努力重新赢得用户信任。

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关键词：Facebook

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