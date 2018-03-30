企业微信与微信消息互通正式开放内测！

IT之家3月30日消息 微信官方今天宣布，企业微信—微信消息互通功能正式开放内测，企业员工可以通过企业微信与客户微信添加好友，并发送单聊消息。

微信还制作了一个表格来展现互动前和互通后的变化：

微信方面称，对于企业而言，这次企业微信的内测功能跨越了两个产品，沟通却更顺畅了。互通之后，客户可以在微信中看到实名认证过的企业好友，无形之中增强了对员工及企业的信任度。以往通过微信，企业无法快速有效的管理客户资源，还会因为销售人员离职后带走客户，造成客户流失。现在客户资源全部沉淀在企业微信当中，随时可以查看、更新与维护，不受人员流动的影响。

除了客户信息管理，开放API接口也是这次互通内测的重点。通过企业微信API接口与企业自身CRM系统的打通，企业积累多年的会员资源也能焕发出新的生命力。CRM系统中已有的会员信息，可以通过企业微信接口能力与微信用户进行识别与匹配。匹配成功后，企业能够实时在系统中更新、完善用户购买习惯与偏好分析，分析用户画像，从而有针对性的进行精准营销，拉动客户二次消费，带动企业盈利增长。

对于服务型企业的员工来说，所有内外部沟通工作都可以通过企业微信完成，再也不用通过个人微信来处理工作事务。而且，对于客户来说，这种切换是完全“无感”的，还是像从前一样通过微信就能及时的获取信息和服务。

借助互通功能，微信用户在添加企业好友时，就能看到真实有效的企业实名认证。

微信表示，企业微信与微信互通功能最大的价值，在于给了企业一把连接微信生态的钥匙。帮助企业实现双平台无缝衔接的同时，满足企业优化内部沟通、打通外部客户资源管理的需求，提升企业内外部沟通效率。未来，企业微信还将与微信多产品能力打通，并陆续覆盖更多业态，帮助各行各业在微信生态中实现企业内外部信息闭环。

企业微信将优先选择以下企业参与内测：

企业微信使用活跃的企业

已认证的企业

使用场景需要互通功能的企业

报名地址：点此直达