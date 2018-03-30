央视：WiFi万能钥匙等应用窃取用户/国家机关等WiFi密码

IT之家3月30日消息 央视财经昨天发布文章称，Wi-Fi万能钥匙和Wi-Fi钥匙等窃取用户和多个国家机关的WiFi密码，在这些软件面前，用户隐私存在极大的风险。

记者实测发现，无论是普通居民小区、商业机构，还是政府机关、金融机构，Wi-Fi万能钥匙和Wi-Fi钥匙两个软件都能顺利的窃取到这些个人和单位的Wi-Fi密码，并顺利连接。而且通过后台，可以清楚的查阅Wi-Fi的后台数据信息。简单的说，在这两个软件面前，很多公共机构如同裸奔一般，毫无任何秘密可言。

报道称，使用这两款软件，对消费者而言是拥有了强大的蹭网功能，但我们也不知道，Wi-Fi万能钥匙和Wi-Fi钥匙软件通过攻破网络，还会去掌握哪些个人或者机构的隐私及信息？如此明目张胆地偷取个人，商业机构，国家重要机关单位的网络密码，Wi-Fi万能钥匙和Wi-Fi钥匙究竟是怎样的一个App软件？免费给消费者提供蹭网的最终目的又是什么呢？这样的软件是通过什么模式来盈利的？如此大胆的这两家互联网公司到底是什么公司呢？

记者发现，打开Wi-Fi万能钥匙应用，在右下角有一行非常小的蓝色字体《Wi-Fi万能钥匙用户协议》，点击立即体验时，就等同你默认了这个用户协议。而Wi-Fi万能钥匙在这个用户协议当中，有一项隐私政策的声明，里面描述了“它会如何收集和使用消费者的个人信息及其他信息”这些信息包括最基本的用户使用手机的设备信息；使用服务器的IP地址；GPS定位等等。而最为关键的一点是Wi-Fi万能钥匙需要共享、转让、公开披露用户的个人信息，只有这样才能实现这个产品所谓的“核心服务功能”。

Wi-Fi万能钥匙的广告推介ppt上面明确标注：截至2016年6月26日，Wi-Fi万能钥匙全球用户总量突破9亿，用户月活跃数突破5.2亿。

在调查中记者发现，Wi-Fi万能钥匙的网页，也充斥着不少色情图片和内容，在一些淫秽的图片和视频下方都会有这样一个“点此投放广告”的标示。点击进入就会显示出一个Wi-Fi万能钥匙的广告服务平台的微信公众号。

北京市法学会电子商务法治研究会会长，邱宝昌：要经过消费者同意，不同意你不能默认假定消费者同意了，所以这样法律上有明确规定，涉及到信息应该怎样去保存呢，你要保存你所收集的信息，不泄露你不得用于一种商业交易，并且你还要注意到你收集的信息，有可能泄露的时候你要加强技术手段，对于国家涉及到国家主权国家信息安全的，不是你能收集的，那你是刺探情报，那就是泄露国家秘密。泄露国家机密的贩卖个人信息的，窃取他人商业秘密的，要依法依规地打击。