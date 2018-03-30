今日头条终于上了“头条”：无视监管上演“二跳”把戏

IT之家3月30日消息 央视财经《经济半小时》栏目昨晚报道，不断接到观众的举报：“今日头条”在发布虚假广告，严重侵害了消费者合法权益，并且只有在二三线管得松的城市，“今日头条”才会大量刊登违法广告。

报道称，2017年12月，北京网信办严肃要求“今日头条”进行整改，原因是今日头条存在持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务以及标题党等等问题。

整顿还不到两个月，《经济半小时》栏目不断接到观众的举报：“今日头条”在发布虚假广告，严重侵害了消费者合法权益，并且只有在二三线管得松的城市，“今日头条”才会大量刊登违法广告。

报道称，3月10日，记者首先来到了广西南宁，在南宁地区的今日头条首页推荐栏内，“补气血”三个字赫然出现在手机屏幕上。随后，记者点击了“补气血”这三个字，页面上迅速跳转成一个名为“芪冬养血胶囊”的非处方药品广告，这个非处方药品的批准编号、广告审批编号都被标注一清。这个广告的内容指引会让观看者再点击进入下一个页面，果然，跳转出一位被称为中国中医科学院临床“医学专家”的信息，这个被称为中国中医科学院临床医学专家的画面上，反复出现了“专家微信号”，还推荐添加进行一对一的指导。首页完全正规合法，但只要点击进入实质性内容的第二层页面，违规广告就随即开始，完全以分层的方式展开广告，“今日头条”这一行为严重违反了广告法的规定。

很显然，“今日头条”上这样的广告严重违反了广告法的规定，一般都是首页完全正规合法，但只要点击进入实质性内容的第二层页面，违规广告就随即开始，完全以分层的方式展开。“今日头条”的广告工作人员详细告诉央视财经《经济半小时》记者，在“今日头条”上，首页刊登一个完全合法的产品广告，但是消费者点击进入之后，就可以完全不顾广告法的规定，患者现身说法、看病的老专家都可以有，想卖什么都可以。记者尝试询问，如果一个没有合法资质的产品，是否也可以在“今日头条”上打广告时，这两名工作人员告诉我们，他们公司可以帮助提供方便，这个方便就是他们会帮助制作假资质。

想要用“二跳”这种方式做广告，“今日头条”也是以情况而定的，北京、上海、广州这样的一线城市不仅监管力度大，广告量也大，所以没有必要铤而走险。

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