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华为2017年度净利润475亿元，智能手机发货量1.53亿部

2018-3-30 11:10:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月30日消息 华为发布了2017年年报，报告显示，华为2017年度净利润增长28%至475亿元人民币。2017年智能手机发货量1.53亿部。华为称2017年研发支出为897亿元人民币，增长17.4%。

报告显示，华为业绩稳健增长，实现全球销售收入6036亿元人民币，同比增长15.7%，净利润475亿元人民币，同比增长28.1%。2017年华为持续投入未来，研发费用达897亿元人民币，同比增长17.4%，近十年投入研发费用超过3940亿元。

2017年，华为运营商业务、企业业务、消费者业务以及云业务均实现增长。

在运营商业务领域，华为创新解决方案挖掘现网潜能，抓住视频、IoT、云通信等机遇，实现销售收入人民币2,978亿元，同比增长2.5%。

在企业业务领域，华为强化云计算、大数据、企业园区、数据中心、物联网等领域的创新，推动在各行业广泛应用，实现销售收入人民币549亿元，同比增长35.1%。

在消费者业务领域，华为与荣耀双品牌并驾齐驱，市场规模快速增长，华为（含荣耀）智能手机全年发货1.53亿台，实现销售收入人民币2,372亿元，同比增长31.9%。

在云业务领域，华为新成立Cloud BU，上线14大类99个云服务及50多个解决方案，发布EI(Enterprise Intelligence)企业智能，发展云服务伙伴超过2000家。

未来十年，华为将以每年超过100亿美元的规模持续加大在技术创新上的投入，积极开放合作，吸引、培养顶尖人才，加强探索性研究，从而更好地使能数字化、智能化转型。

展望2018年，胡厚崑则从业务发展层面表示：“物联网、云计算、人工智能和5G等新兴技术加速走向规模商用。我们不仅要把握技术创新与商业变革的趋势，更要关注客户在数字化转型过程中所遇到的现实挑战，帮助客户解决问题、实现商业成功，把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。”

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关键词：华为财报华为

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