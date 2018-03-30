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运动品牌UA健身应用遭黑客攻击，1.5亿账号泄露

2018-3-30 12:16:45来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月30日消息 在Facebook泄密门余波未散尽的时候，又一家著名品牌曝出了大型泄密事件。北京时间今日，运动品牌Under Armour（安德玛，简称UA）发布消息称，旗下健身应用MyFitnessPal遭到黑客攻击，约有1.5亿账号信息遭到泄露。

UA和MyFitnessPal团队表示，攻击事件今年2月就已发生，但他们直到3月25日才察觉到。之后他们迅速采取了行动，鉴定了事件的性质和范围，并请求了数据安全公司协助调查。他们还表示已向执法机关报告了此事。

根据报道，此次事件背后的黑客会获得用户的用户名和邮件地址，以及加密状态的密码。不过这并不意味着用户的真实密码已被泄露出去。UA提醒所有MyFitnessPal的用户尽快修改密码，同时也更改和该应用信息相关的所有账号密码。

尽管UA表示，此次泄密并未牵涉到社会安全数据和行政相关信息。需要注意的是，黑客会利用获得的基本用户信息，进一步尝试获取更多的敏感数据。

MyFitnessPal创始于2005年，在2015年被UA收购前用户数量已达到8000万。后者是一家大型运动品牌，因球星库里代言在中国具有了一定的知名度。

如果有读者用户正在使用MyFitnessPal应用，IT之家建议尽快修改账号密码，以防个人信息安全受到损害。

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关键词：UA泄密黑客

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