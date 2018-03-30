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微软发布更新，修复Windows 7打Meltdown补丁出现的提权漏洞

2018-3-30 17:48:38来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月30日消息 Meltdown和Spectre已经让设备制造商以及开发软件的公司头痛不已。尽管许多公司已经部署了补丁来减轻漏洞的影响，但事情并没有顺利进行。

安全研究人员Ulf Frisk注意到，微软1月份的Meltdown补丁允许被感染的进程读取和写入物理内存，这也可能导致特权提升。重要的是，这个bug非常容易被利用，并且不需要任何特殊API或系统调用。

其中一个例子就是微软针对Windows 7和Windows Server 2008 R2的Meltdown补丁，它无意中为进一步利用铺平了道路。

虽然微软在2月份的补丁周二解决了这个问题，但运行1月和2月补丁的系统一直容易受到攻击，直到现在。该公司已发布以下产品的KB4100480补丁更新：

  • Windows 7（用于基于x64的系统）Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2（用于基于x64的系统）Service Pack 1

  • Windows Server 2008 R2（用于基于x64的系统）Service Pack 1（服务器核心安装）

微软已经解释了这个漏洞：

Windows内核无法正确处理内存中的对象时存在特权提升漏洞。成功利用此漏洞的攻击者可以在内核模式下运行任意代码。然后攻击者可以安装程序、查看，更改或删除数据，或创建具有完整用户权限的新帐户。

要利用此漏洞，攻击者首先必须登录到系统。然后，攻击者可以运行特制应用程序来控制受影响的系统。

此更新通过更正Windows内核处理内存中的对象的方式来解决漏洞。

Microsoft建议受影响的用户立即安装更新，并将问题的严重性分类为“重要”。除上述系统以外的系统对此漏洞无害，只有运行1月或2月修补程序的Windows 7和Windows Server 2008 R2计算机才受到影响。运行较旧修补程序的计算机也不受此特定漏洞的影响，因为一月份的修补程序首先引入了内存错误。

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关键词：微软Windows 7

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