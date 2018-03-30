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vivo携天猫推全球首台手机无人贩卖机：像买饮料一样买手机

2018-3-30 19:21:09来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月30日消息 这几天，一台“手机自动贩卖机”彻底火了，利用这台机器，买手机变得像在无人售货机上买饮料一样简单。IT之家了解到，实际上这是vivo和天猫在长沙黄兴路步行的街头开的一家快闪店，也是全球首款可直接售卖手机的“无人贩卖机”，vivo x21新品系列便可通过该渠道实现购买。

2018年春季，带着新品X21系列入场的vivo，在线上联手天猫——依托阿里的生态、用户和数据，将vivo近千家实体门店升级为智慧门店，构筑出线上线下双驱动的护城河。

在接受媒体采访时，vivo副总裁倪旭东直言“天猫对vivo非常重要”。

对于vivo而言，如何触达潜在消费者，最新的消费需求等是目前最为棘手的问题，但解决这些，正是天猫的强项。在阿里生态系统中，因为偏好、习惯不同，消费者的行为会从不同维度被打上精准标签，在为消费者提供更个性化及精准服务的同时，也能为品牌勾勒出具体化的用户画像。

在阿里生态体系中，这些可以被量化出的品牌消费者和粉丝，被称为品牌资产，能够通过数据银行进行统一归口的管理，在保证用户隐私安全的前提下，帮助品牌精准决策和未来的良性发展。这一做法，使得vivo能够寻找到具有实际“手机购买需求”的人群，既能提高广告投放效率，又能最大化满足目标消费者需求，甚至能帮助选择最为匹配的品牌形象代言人。

目前，阿里生态体系下的虾米、土豆、优酷、高德等产品可以实现对用户人群的细化分类，且有能力在保障用户信息安全的情况下，将用户正在发生的需求信息传达给品牌，从而为品牌提供非常清晰的消费者画像和市场趋势，而这能为品牌未来的产品方向提供指导建议。

在今年新零售愈加火热的环境下，越来越多的品牌正积极尝试加入天猫新零售的盛宴，vivo便是其中之一。

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关键词：vivo天猫

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