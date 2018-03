IT之家 6.0，明天见。

如果没有记错,这是历史上开发难度最大的一个版本,规划要加入的新功能多,同时,iOS版还要大幅提升性能、大幅减少耗电、支持iPad分屏……懂得都知道,底层架构要全面重写。

从2017年的9月正式立项,到2018年的3月最后一天发布,转眼,半年的时间煎熬和拼搏中飘过。相信明天“拿到”手后,大家会直接体会到我们的匠心,我们的投入,我们的汗水。明天,2018年第一个季度的最后一天,春分甫过,我们将发布IT之家安卓版、iOS版、UWP版 6.0 和一个特别版。时间暂定上午,主要是需要看下苹果商店提供下载的缓存生效时间。

今天,该怎么先介绍下IT之家App 6.0呢?

恍惚间,仿佛听到一个声音萦绕在耳边:

渣渣辉的这几句话毕竟只是玩笑,那我们来看下一个老用户朋友佳佳在内测时拿到第一个版本后的评价,对于视障用户,他看到了我们在无障碍细节上的努力——

老大,之家 iOS 6.0 的版本太完美了,无障碍有质的飞跃,还有一些需要完善,不过都很简单,无非是添加 更改一下 label。太感谢之家了,能看得出来,这个版本一定投入了很多,很多页面都是重新构建的,辛苦了。这个版本真的很棒,有一些细节在完善一下绝对是一个完美的无障碍应用。下面这段话是简单的给视障用户的介绍,并不能代表我此时此刻激动的心情,正式版发布以后,我会准备好文章的,哈哈哈哈 —— 昨晚收到了 IT之家 iOS 版 6.0 的 TF 推送,第一时间下载安装体验。经过一个多小时的使用,很惊喜的发现, IT 之家不仅仅是简单的在版本号上有大更新,还是整个 app 的大更新,整个 app 的体验都有很明显的提升。一贯使用自定义控件构建应用的 IT 之家,也开始中规中矩的使用起了原生控件。随后发现 IT 之家整个 app 的 UI 也几乎是重新调整过,一开始是很担心无障碍体验会受到影响的,但从头至尾的使用下来,担心的事情并没有发生,无障碍体验反而是本次更新中的一个亮点。好了,由于内测保密机制,不方便透露太多的消息,说这些我都怕被“枪毙”。最后说一点吧,由于 UI 上有很大的改动,存在部分控件提示不准确的现象,这是不可避免的正常现象,随后,我会将发现的问题整理成报告的形式发给 IT 之家的工程师处理,请大家放心。最后最后在说一句,厉害了,我的 IT 之家。