国内3大运营商发力：将陆续关闭2G网络

电信网络发展这么多年，已经从最初的GSM更新迭代到了4G网络。而现在，5G网络也苗头初现，正在如火如荼的展开。

对于现在情况来说，4G网络已经发展的很彻底了。从去年三大运营商给出的数据看，2017年，电信、移动、联通4G用户总数分别达到1.82亿户、6.5亿户、1.75亿户，而用户狂增之后进入了4G发展的持平期。

根据21世纪经济报道，在4G增长持平的环境下，相比于进一步提高竞争力抢夺用户，运营商更迫切希望把2G、3G用户向4G迁移。“尽快让2G用户迁移到4G、推动2G退网，是今年的重点任务。”

根据3家运营商披露的数据，14.44亿的总移动网络用户中，尚有3.99亿2G\3G用户，占比超过27.6%，其中2G用户接近3亿户。

有趣的是，之前中国联通已经在财报中表示，加快推进2G迁移4G、有效利用资源，推进2G\3G网络减频减容，而电信和移动也是在准备同样的事情。

其实上，包括日本、韩国、美国、新加坡等多个国家、地区的20多家运营商已经正式关闭了2G网络，完成了用户迁移。而2G退网之后，原用于2G的优质频段可以重新利用，将2G频谱用于4G网络以及NB-IoT网络建设，可以实现更低的建设成本。

不过这也引发了很多网友的担心，因为现在大部分使用2G网络的人都是老年机用户，这些用户里面大部分都是老年人，他们的上网需求比较小，转成4G对于他们来说意义不大。

同时很多网友使用双卡双待手机，副卡也只能使用2G网络，没了2G网络的话这也是一个问题。

不过，设备的更新换代也是不可阻挡的趋势。这也可以说是为了5G网络的普及做准备，利用5G的网络的高速率传输特征，可以让无人车驾驶、人工智能物联网的想法成为现实。

在今年早些时候，3大运营商便分别披露了自己的5G网络推进计划。

根据中国移动最新公布的2018年5G规模实验计划，移动今年将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展5G外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站；还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。

联通表示，在2018年将进行5G的大规模试验，计划率先在在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市进行试验。2019年预商用，2020年正式商用。

而电信则表示将在2017-2018年开展小规模外场试验，2018下半年到2019年开展规模及预商用试验，2020年实现5G正式商用。

估计到2020年5G网络就是正式普及使用了，到时候应该会迎来4G到5G网络的换机潮，又是广大手机厂商的一次好机会呢。