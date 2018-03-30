消息称万达、京东、联想都曾与乐视网接洽，未达成共识

孙宏斌承认投资乐视失败，165亿打了水漂，在29日的融创年报发布会上，孙宏斌表示：“如果有人愿意买（乐视）的话，你让他来找我，价格好商量。”据腾讯《棱镜》消息，包括万达、京东、联想等公司，都与乐视网有过投资意向接洽，时至今日未能达成共识。

融创中国的一场业绩发布会成了3月29日市场最热的话题，公司掌门人孙宏斌金句频出，自嘲足够傻，对乐视的投资惨如“壮士断头”。但是，您觉得孙宏斌真傻吗？

融创中国2017年在港股市场上的股价涨幅超过400%？资本市场投资者的眼光是最犀利的，前两天万科董事会主席郁亮刚说过这话。

融创股价的“高光”和公司业绩表现是密不可分的。截至2017年末，融创中国实现合同销售额3620.1亿元，增长140.3%；毛利约136.3亿元，增长181.1%；毛利率为20.7%，上升7个百分点；净利润约110亿元，增长344%。

当然，如上业绩还是在计提对乐视的巨额损失之后实现的。融创中国年报显示，基于审慎性的原则，计提应收乐视相关公司及其关联方款项的坏账损失拨备21亿元、减值拨备99.8亿元，以及对乐视相关公司的投资损失44.8亿元，共计165.6亿元。此前，融创中国向乐视体系投入超过168.3亿元，这回几乎全额计提。

从当初“在投资乐视后，如果不把这个公司搞好，我这辈子就真的有遗憾了”到如今“会尽力，希望不留遗憾，但如果仍然没有办法，那也只能遗憾了，人生有很多遗憾”，看来，孙宏斌想传递“无能为力”之意。

以下是融创其他高管发言要点：

融创高管：2018年保守的销售目标是4500亿将谨慎拿地

融创中国副总裁兼联席公司秘书高曦表示，2018年保守的销售目标4500亿，他还表示，2016年10月之后拿地已经非常少，符合我们标准的越来越少，就开始非常谨慎，2017主要是抓住了几个并购机会，2018会继续谨慎，不着急，会非常从容。

融创高管：希望新乐视智家能摆脱现在的不利影响

融创中国副总裁兼联席公司秘书高曦表示，融创现在和万达文旅城13个项目合作规模达957万平米，将是中国文旅地产最大持有者之一，相信这个行业大有作为，他还表示，融创马上就要成立文旅集团，和地产独立运营长远规划。

谈及乐视，他表示，对大屏运营长期看好，希望新乐视智家能摆脱现在的不利影响。他说道，融创在财务角度已充分考虑了乐视的相关负面影响，大家对乐视的负面影响可以忘了，未来不用考虑了。

融创总裁汪孟德：与万达的交易是成功的对融创有利

融创中国总裁汪孟德表示，去年跟万达的交易是成功的，对我们有利的，融创是以收并购为增长土地储备的主要方式。万达的交易对未来可售物业贡献很大，也将让我们在文旅物业上有很大优势，本次对万达是采取最严谨最保守的评估，住宅部分会有30%-40%以上的毛利。相信几年后文旅将成为集团业务的主要利润贡献点。未来我们也会与万达商业形成战略协同，也会提升我们集团发展水平。

他还表示，融资成本这些年是下降的趋势，去年融资成本6%，是相对合适的，和2016年比稍有上升，是因为融资市场整体发生了变化，目前降负债是未来两年主要方向，今年加快去库存，保证充裕现金流，维持谨慎投资策略，未来两三年利润还会保持较好的增长水平。

融创总裁汪孟德：未来会继续支持乐视管理层

融创中国执行总裁汪孟德在香港举行的业绩会上表示，融创对万达和乐视都是保持很谨慎的原则，未来对报表的影响会逐渐减到没有，未来会继续支持乐视管理层，未来会有一个正面的影响。