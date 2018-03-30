传苹果/高通/华为6月开始流片7nm芯片，台积电赚发

IT之家3月30日消息 来自台湾媒体digitimes的报道，业内人士透露，由于Nvidia和Bitmain（比特大陆）的16nm和12nm芯片订单增加，台积电预计3月营收将反弹至新台币1,000亿元（34.3亿美元）。

消息人士表示，台积电将在第二季度继续实现收入增长，因为向苹果及其无晶圆厂客户发售7纳米芯片。据报道，高通Qualcomm、华为麒麟海思半导体和赛灵思同样也是采用代工厂7纳米制程的台积电的无晶圆厂客户。

据消息人士称，台积电2018年全年收入预计将同比增长至少10%，主要由先进智能手机SoC和加密电子货币采矿芯片的订单推动。消息人士指出，台积电计划于6月份将其7nm FinFET技术推向量产。该流程将在第二季度开始实现收入，并称台积电将在7nm芯片工艺上实现100%的市场份额。

此外，来自GPU供应商Nvidia和中国专用采矿ASIC供应商Bitmain的16nm和12nm芯片订单于3月开始推动台积电的销售业绩。消息人士补充道，对比特币采矿芯片的强劲需求让Bitmain成为台积电的顶级客户。

消息人士称，台积电还看到了联发科技12nm芯片订单的增长。联发科技将于4月份大量出货最新具有AI功能的Helio P60移动SoC。