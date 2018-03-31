BBC危机：年轻人更爱用奈飞和Spotify

北京时间3月31日凌晨消息，英国老牌公共媒体BBC正面临危机，其年轻一代听众每周花费在看网络电视Netflix上的时间比收看BBC系列电视节目的时间更长，而且比起BBC的广播电台节目，年轻人更喜欢像Spotify这样的在线流媒体音乐服务。

BBC长久以来都垄断着英国的电视和广播电台市场，但是目前为了迎合对媒体消费的选择很多元化的年轻一代听众，BBC可能需要做出一些改变了。现在，英国年轻人更喜欢使用如美国科技公司YouTube、Apple、和Netflix提供的数字订阅服务，习惯于用这些公司提供的服务来打发时间和获取新闻资讯。

BBC表示据其观察，16岁到24岁的英国年轻人每周花费在看Netflix上的时间要比收看其包括iPlayer在内的电视系列节目的时间更长，尽管年轻人也挺喜欢iPlayer的，iPlayer是BBC推出的一个播客服务，可以使用户在线点播过去七天内播出的各频道电视和电台节目。

本周三，BBC在其发布的年度报告中提到：“随着点播服务越来越流行，BBC面临被竞争者们赶超的危机。当我们的观众有太多其他的选择时，要想保持用户使用BBC服务的时长是困难的，特别是对于年轻人来说。”

BBC还表示，据去年第四季度的数据显示，其15岁到34岁的听众每周使用流媒体音乐服务的时间要比收听BBC全系列电台节目的时间要长，分别是每周5小时和4.5小时。

BBC高管托尼·霍尔（Tony Hall）在一次阐述BBC未来一年的重点工作的演讲中说：“在未来几年中，全球媒体市场将由四家，或五家美国西海岸的公司主导。这些公司拥有非凡的技术、财务、和创新能力。流媒体音乐服务会取代广播电台吗？BBC的iPlayer能否跟上快速发展的Netflix的脚步？”

BBC强调说，年轻一代可能是该公司最容易失去的用户群体。

BBC据数据分析发现，有超过80%的年轻人都在使用谷歌旗下的在线视频网站YouTube来点播视频，有大约一半的年轻人在使用网络电视服务Netflix，只有29%的年轻人还在使用BBC的iPlayer。5岁到15岁间的儿童每周花费更多的时间观看在线视频，而不是看电视。平均每周看在线视频的时长是15小时18分钟，看电视时长为14小时。

另外，以传统电视机顶盒来收看电视的方式也不那么受欢迎了，有43%的12岁到15岁的儿童使用智能手机来收看电视。

BBC表示：“这一代的儿童深受网络的影响，他们是正在快速变化的用户群。尽管电视仍是儿童观看视频的主要平台，他们怎样定义‘电视’和观看电视的方式也正在发生变化。”

霍尔说：“似乎在几年前，BBC、ITV、和Sky还是英国媒体行业的巨头。但是现在呢？BBC应该怎样适应这个新媒体时代？”