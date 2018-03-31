新研究称撒哈拉沙漠面积近百年扩大约16%

据国外媒体报道，最新研究指出，受全球变暖的影响撒哈拉沙漠面积不断增长，上世纪扩大了近16%。而周边地区降雨量的减少导致更多的土地成为干旱地区。该研究表明，随着全球性的气候变化问题逐渐加剧，世界其他地区的沙漠也可能在不断扩大。

▲图示：在过去一百年里，非洲大陆显著变暖干旱。科学家发现世界上最大的沙漠在此期间已经扩大了10%以上。

马里兰大学大气和海洋科学教授苏曼特·尼加姆（Sumant Nigam）指出，“虽然我们的研究结果是特定于撒哈拉沙漠的，但它们可能对世界其他沙漠也有参考意义。”

研究人员分析了1920年至2013年期间整个非洲的季节性降水数据，从而发现撒哈拉沙漠周围曾经的非沙漠地区现在可以被归类为沙漠。

▲图示：撒哈拉沙漠南部与半干旱过渡地带萨赫勒地区接壤。撒哈拉沙漠的扩张破坏了该地区脆弱的草原生态环境和人类社会。

人们讲平均降雨量非常低的地方定义为沙漠，通常来说特指年平均降雨量为4英寸（100毫米）或更少的地区，而撒哈拉沙漠周围的许多地区现在都低于这一数值。

▲图示：相关地图显示了1920年以来撒哈拉沙漠的变化。虚线表示1920年的沙漠边界，而实线则表示2013年的边界。棕色地区表示沙漠推进，而绿色阴影地区表示沙漠撤退。

研究人员发现，在夏季的几个月里，撒哈拉沙漠的扩张最为明显。而在研究覆盖的93年时间跨度中，沙漠平均面积增加了近16%。研究作者尼加姆教授补充说：“由于哈德利环流(Hadley circulation)的影响，沙漠一般会在亚热带形成。气候变化可能会扩大哈德利环流的影响，导致亚热带沙漠向北推进。”

▲图示：非洲大陆四季气温在研究针对的90多年期间发生了巨大变化。地图上的区域越红，表明温度随着时间的增加幅度越大。

然而，撒哈拉沙漠向南部的蔓延表明，其他机制也在起作用，包括像北大西洋年代际振荡(AMO,Atlantic Multidecadal Oscillation)这样的气候现象。”

研究人员声称，撒哈拉沙漠扩张的原因是人为因素和自然变化相互作用的结果。

▲图示：这张照片拍摄于塞内加尔Diakhao镇外，展示了萨赫勒旱季的情况。

研究人员推测，周期为50到70年的北大西洋年代际振荡（AMO）改变了该地区的气候模式，其工作周期为50-70年。同时，太平洋年代际振荡（PDO）也在当地气温变化中发挥了作用。

▲图示：从1902年起，整个非洲大陆的降水量在所有四个季节都发生了变化。绿色显示平均降雨量增加，而棕色显示明显减少，而褐色则更严重。这有助于了解萨赫勒地区的干旱情况。

研究人员发现，虽然相应的气候模式随季节变化，但撒哈拉沙漠的扩张非常稳定且不可否认。

撒哈拉南部与半干旱过渡地带萨赫勒地区接壤。

▲图示：该图显示了研究跨度内非洲大陆（包括撒哈拉地区）的平均降雨量。沙漠被定义为平均年降雨量非常低的地方，通常为4英寸（100毫米）或更少，撒哈拉周围的许多地区现在都低于这个水平。

研究人员发现，随着萨赫勒地区的退化以及撒哈拉沙漠的扩张，破坏了该地区脆弱的草原生态系统和人类社会。

乍得湖就位于这个冲突过渡地带的中心，可用于判断萨赫勒地区的变化情况。

“乍得盆地坐落在撒哈拉南部的地区，”尼加姆教授解释说，“湖泊正在干涸。”

乍得湖是整个乍得盆地降雨的汇集地，而乍得湖的干涸正是“整个地区降雨量减少的明显迹象。”

此外，AMO的温暖阶段会导致萨赫勒地区降雨增加，而在寒冷阶段则相反。

研究人员使用统计方法来消除AMO和PDO的影响，以观察直接的人为影响。

这些自然气候周期约占撒哈拉沙漠总观测面积的三分之二。剩下的三分之一可以归因于气候变化。

马里兰大学大气与海洋科学研究生，研究论文的第一作者娜塔莉·托马斯(Natalie Thomas)说：“之前的许多研究都记录了撒哈拉和萨赫勒的降雨趋势。但是我们论文的独创性在于我们利用这些趋势来推断以世纪为单位的时间跨度上沙漠面积的变化。”

这项研究表明，不断变化的天气也会减少可种植农作物的肥沃土地面积，从而对当地和全球社区造成破坏性影响。

美国国家科学基金会大气与地球空间科学部项目主任Ming Cai指出：“非洲夏季越来越热，雨季也变得更加干燥，这雨大气中温室气体和气溶胶的增加有关。这些趋势会对依赖农业经济的非洲人民生产生活产生破坏性影响。”