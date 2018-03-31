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霍金葬礼北京时间3月31号21点举行：剑桥三一学院主持

2018-3-31 9:54:49来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月31日消息  根据BBC的消息，霍金的葬礼将会于当地时间3月31日下午两点，也就是北京时间21点举行，地点是剑桥大学三一学院大圣玛丽教堂。

据悉，本次的葬礼不对外界开放，但是民众和媒体可以在教堂外围观看，以表达对霍金的敬意。霍金读研究生时是三一学院的学生，博士毕业后直到去世是冈维尔与凯斯学院的成员。

▲剑桥大学大圣玛丽教堂

1205年开始，这个地址上就有了教堂，目前的建筑建于1478 至 1519年，这个教堂还是大学的集会之处。  　　

霍金的子女说，葬礼在剑桥举行是因为霍金在这里生活了五十多年，已经成为这个大学和城市的一部分，他深爱这个城市，而这个城市也爱他。  　　

在今年稍晚一些的时候，霍金的骨灰将葬在西敏寺（又译威斯敏斯特）大教堂，与牛顿等科学巨人永久为邻。

据悉，西敏寺安息的科学家有牛顿、达尔文，威廉·汤姆孙、莱尔等。  另外一些科学家的纪念碑也安放于此，比如胡克、法拉第、麦克斯韦、焦耳、狄拉克等。

牛顿的墓碑上用拉丁文写着，这里躺着艾萨克·牛顿，他几乎神一般的思维力，最先说明了行星的运动和图像、彗星的轨道和大海的潮汐…… 

霍金墓志铭会怎样书写，我们还不得而知，感兴趣的小伙伴可以关注一下，IT之家也会为大家带来最新的报道。

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关键词：霍金牛顿

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