明天起微信/支付宝静态条码支付每天限额500元，有关部门：够用

IT之家3月31日消息 从4月1日起，也就是明天起，我们常用的微信、支付宝静态条码支付就要限额了，每人每天使用静态条码累计不能超过500元。

需要注意的是，单日限额500元的规定只针对静态条码支付，也就是通常通过扫描街边摊位或者小卖部张贴的、打印出来的二维码进行的支付；你打开手机支付宝或微信支付向商家出示的二维码，属于动态条码，不受这一限制。

中国支付清算协会表示，根据现有的零售支付数据估计，95%以上的消费者采用静态条码支付的额度小于500元，因此该限额基本可以满足消费者的日常需要。

除此之外，在商场、便利店扫码付款会用到的动态条码，从4月1日起也要限额。根据采取的支付验证方式的不同，动态条码支付的限额分为三档：1000元、5000元和不限额。如果想要不限额，在扫码支付的时候需要采用数字证书或电子签证加上指纹或密码组合验证，这样单日累计限额由支付机构与你通过协议自主约定。如果没有数字证书和电子签名，只是通过密码、手机短信验证码或指纹等中的两种方式组合验证而实现的扫码支付，每天的额度是5000元。如果只用密码、指纹或手机短信三种方式中的一个进行安全验证，单日扫码支付的限额是1000元。

另外由于央行在去年末发布新规时明确说，不能采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段抢占市场份额，因此以后优惠补贴活动可能不会大规模见到了。

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