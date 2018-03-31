用四部手机坐了12次地铁公交，“刷”苹果iPhone体验最好

3月30日凌晨，我终于等来了iOS 11.3正式版的更新。除了早在测试版就已经加入的电池健康功能外，这次更新最惊喜的变化是Apple Pay中可以开通北京和上海公交卡了。

这样的好事我当然是第一时间开通了，等到早上北京地铁开始运营我就兴冲冲的去了。iPhone果然没有让我失望——不需要提前解锁手机，也不需要双击Home键，掏出手机，靠近地铁闸机，“滴”一声就可以进站了。刷“卡”的反应速度非常快，与实体卡的刷卡几乎没有区别。

1.经常被安卓手机“吊打”的iPhone，这次终于在公交卡的体验上“扳回了一局”

我对比了小米手机的刷卡体验，在操作上，小米和苹果是完全一致的，都不需要亮屏，刷卡的速度也几乎没有差别。一个细微的差别在于小米手机需要贴闸机更近，而且需要稍微倾斜一些，手机的头部朝下。而iPhone的有效刷卡距离比小米远。

在北京地铁里，这样的距离差异对刷卡的体验几乎没有影响。但是在坐公交车的时候，小米手机的体验就略逊一筹了——需要贴的非常近，需要像实体卡那样放在刷卡机上才管用，导致我每次坐公交都会有些担心，“我的手机到底能不能刷公交卡？”

▲我和前一位下车的人都把“公交卡”贴上去了。

结果我用iPhone SE“吊打”了这些安卓手机，不需要贴上去，靠近刷卡机之后就能听到“滴”的声音。

在测试中，我用的iPhone SE还特意没有插入SIM卡，也未连接Wi-Fi，依然可以刷卡下车。

“比赛”进行到这一阶段，iPhone和小米手机在刷卡体验上难分胜负，然后苹果放了个大招，提前结束了“比赛”——Apple Watch。

2.你不仅可以刷iPhone坐公交，还可以刷苹果手表

为了实现“刷表进站”，你需要提前在iPhone的Watch应用里设置手表的Apple Pay，选择把iPhone里已经开通的公交卡传到Apple Watch里。

传输完成后，你的iPhone里就没有这张公交卡了——这张卡你只能在手表里用，iPhone需要再开通一张新的公交卡。如果你的Apple Watch恢复出厂设置，里面的公交卡信息会被上传至云端。按照北京地铁一卡通官方的解释：如果希望继续使用，可通过同一Apple ID在支持此业务的Apple设备上恢复。

▲iPhone上的公交卡“消失”了

在实际体验中，我把Apple Watch戴着右手，从上车到抬起手腕“刷表”，整个流程比刷iPhone还要方便。Apple Watch同样也不用贴在刷卡机上，只需要靠近。

戴着Apple Watch刷地铁，同样很快很方便。

3.你可以把Android上的交通卡余额转移到iPhone上，可退卡、移卡这些功能Android手机都没有

由于苹果与北京地铁一卡通的合作，你不仅可以在Apple Pay中开通公交卡，也可以在北京一卡通APP中开卡。北京一卡通今天同步更新了新版APP，支持了开卡和查询余额的功能。

如果你开启了北京一卡通APP的推送，每次用iPhone刷卡它都会发通知提醒你余额的变动。

iPhone手机公交卡的两个特色功能是退卡和移卡。其中退卡也是在北京一卡通这个APP里申请，根据北京一卡通官方的规则，退还开卡时交的20块服务费必须同时退卡，服务费和卡余额一并退还，且需要在开卡之日起30天后方可退还。

退卡这个功能对于手机公交卡来说太重要了，因为安卓手机不能退卡，我在卖掉二手三星S7 edge的时候，只能将开通的两张北京、上海公交卡一起“卖掉”了。

而移卡功能在iPhone的系统钱包应用里就可以实现。在开卡的时候选择从实体卡转入，就可以把一张余额多于20元的卡里的钱转到手机公交卡上。实体卡还可以继续用，只是余额减少了。

经过测试，移卡和开通Apple Watch交通卡都不支持iPhone SE，iPhone SE只能给自己开通新的交通卡。

只是体验这两个常规的功能不太能显示出苹果的“霸道”，于是我开了脑洞，测试了iPhone X能否将三星S9+中的公交卡余额转出来，结果Samsung Pay北京公交一卡通的余额可以成功转出，上海公交卡转出失败。同样，小米6的北京公交卡也可以将余额转入iPhone。

竟然还有这种操作，Android手机厂商可以迅速上线一个类似的移卡功能，把iPhone的公交卡余额转出到安卓手机里了。

由于Apple Pay交通卡功能现在还是beta版，bug还有很多。我们总结了两种比较常见的bug：第一种是开卡充值后余额显示为零，另外一种是开卡失败但是扣了钱。

余额为零这种情况比较普遍，经过测试我的iPhone X可以正常坐地铁，但余额也是零。这说明是测试版中余额显示的bug，并不影响正常使用。

另一种比较严重的情况是开卡失败，但是却扣了钱，北京一卡通APP的说明中表示开卡失败后会原路退还扣费，3月31日凌晨，我开卡失败的同事已经收到了退款。

4.作为果粉，我等这一天已经很久了

因为有NFC且支持Apple Pay的iPhone 6已经发布了四年多了，在这四年里，无论我是买3000元的iPhone SE，还是买9688元的iPhone X，Apple Pay都只能用于支付。

想坐地铁？不存在的。想用iPhone的NFC给实体公交卡充个钱？不可以的。

当然，你也可以出门就打车，“都买得起一万块的iPhone，还打不起一百多块的滴滴专车？”这个逻辑在北京很难成立——早晚高峰堵车的时候，打车并没有地铁快。

这种情况下，如果你出门只带一台iPhone，就只能“望地铁兴叹”了。在2017年以前，北京地铁充公交卡还只能用现金，没带钱包就只能打车了。

四年了，iPhone用户才用上了手机公交卡，虽然体验很好，但这本地化的速度太慢了。无论是小米、华为，还是三星、一加，目前都支持了三个城市以上的公交卡，起步比较早的小米目前已经支持了超过10个城市的公交卡，这还不包括京津冀互通卡这样适用范围更广的卡。

▲我在小米6上一共开通了四张公交卡，出差的时候非常方便

但这终究是一个不算太晚的开始，而且苹果依然有iOS强大的软件生态。一夜之间通过更新系统版本就能支持公交卡功能的，也只有苹果了。小米这样的安卓厂商只能按照每出一款新机型，再重新适配的节奏。比如小米MIX 2S目前就只能开通五个城市的公交卡，但是小米6已经适配了11个城市的公交卡。

至于不需要手机有NFC功能的二维码，不仅乘车体验比手机公交卡差，而且在我们测试的上海和广州地铁里，微信支付宝们目前的存在感也很弱，二维码乘车都需要下载地铁官方的APP。

唐健博、李小白对本文亦有贡献