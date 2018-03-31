IT之家微信小程序1.0正式上线，特别而又完整的另类App

IT之家微信小程序版1.0正式上架！

全平台的又一步！IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome！

严格上说，这是IT之家微信小程序第二个版本了，因为大范围的测试，“不得不”在3月28日预先上架了一个版本，结果很多同学太细心了，直接在当天就发现并玩开了。特别提示，安卓版的微信小程序，可以在桌面生成小图标，完完全全的App化了。

IT之家微信小程序版和App 6.0同步，全新的简白界面，精心剪裁的文章缩略图让列表非常美观中正，可以直接参与评论互动，大家体验下吧，在所有的媒体类小程序里面，是不是我们最用心和最强大的？！绝对没有做什么阉割版和占位版，直接就照着App的架构去认真适配。

郭德纲先生说，要想过得去，头上有点绿，微信小程序的小尾巴也已经上线了，在网页和App 6.0里面都可以看到了，大家尽情的评论互动吧，当然，多多转发多多分享，IT之家小程序的评论、文章都支持一键分享的！IT之家会一直红头半边天滴。

大家有什么好的建议和想法，可以随时告诉我们，一如既往，我们希望、我们追求、我们奉行——体验非凡！





一、IT之家简介



IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家微信小程序截图

▲ 同步App，美简！漂亮！

▲ 文章阅读，同样带有App一致的评论入口、收藏入口、分享等

▲ 魔性神评，IT之家的强大人气

▲ “我”的界面

▲ IT之家微信小程序同样带有强大的评论管理

▲ 收藏管理，文章收藏+评论收藏

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