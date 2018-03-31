小米米粉节电视笔记本特惠清单公布：最高立减1000元

IT之家3月31日消息 随着小米MIX 2S发布会结束，今年小米米粉节即将开场，4月3日至4月10日，小米MIX 2S等旗舰新品首卖，更有很多超酷玩法。
目前米粉节电视笔记本特惠清单已公布，小编从这份清单中了解到，小米电视4A优惠力度较大。其中43寸1599元；50寸1999元；65寸3999元。另外，小米电视4C（50寸）及4S（55寸）新品将会在米粉节首卖，售价分别为1999元和2999元。其他电视笔记本产品也有较大幅度优惠，感兴趣的小伙伴可以关注一下。
详细清单如下：
IT之家3月31日消息 随着小米MIX 2S发布会结束，今年小米米粉节即将开场，4月3日至4月10日，小米MIX 2S等旗舰新品首卖，更有很多超酷玩法。
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