食品安全“吹哨人”：上海鼓励外卖小哥对商家进行监管

IT之家3月31日消息 据央视财经报道，目前上海市食药监局正与多家外卖平台合作探索外卖举报奖励机制，若外卖小哥发现商家有问题，可随时举报。

该项目已在今年三月与美团外卖开始测试，截至今日，已有5家证照不合规店铺被上报，食药监局核实后对商家做出了停业整顿的处罚。其他两家也正在布局，将开通一键举报或GPS实时报警功能。而对于骑手举报如何奖励和监管，目前相关规则正在制定中。

根据《食品安全法》规定，第三方平台提供配送服务的，配送人员发现存在许可资质等问题后应立即停止配送同时报告给食品药品监管部门。