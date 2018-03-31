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苹果官方确认：初代苹果Apple Watch 不支持刷交通卡

2018-3-31 16:32:04来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月31日消息  随着 iOS 11.3 和 watchOS 4.3 系统更新的发布，现在国内部分城市的用户可以使用 iPhone 和 Apple Watch 刷公交乘车了。为了更清楚地指导用户使用这一便利功能，苹果专门在官网开辟新页面说明此事。

Apple Pay 现已支持北京一卡通和上海交通卡，现在你无论乘公车或搭地铁都更简单方便，只要拿起你的 iPhone 或 Apple Watch，叮一声之后，即可通行。

用户可在 iPhone 或 Apple Watch 上添加交通卡，也可以进行充值，只需要进入钱包 app 或 Watch app 按提示进行操作即可。

Apple Pay 里的交通卡与你的 Apple ID 绑定，即使你不慎丢失 iPhone 或 Apple Watch，也可第一时间用“查找我的 iPhone”锁定交通卡。

另外，苹果还详细说明了可以使用这项功能的地点、交通工具类型以及支持的具体设备型号。

适用的城市和地点：

•  北京的地铁和公交车；

• 上海的地铁、公交车、轮渡和磁浮列车。

适用的设备包括：

• Apple Watch S1 | S2 | S3；

• iPhone SE | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X。

需要注意的是，初代 Apple Watch 即使升级了 watchOS 4.3 也不能用来刷公交！

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关键词：Apple Pay交通卡Apple Watch

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