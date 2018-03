苹果官方确认：初代苹果Apple Watch 不支持刷交通卡

IT之家3月31日消息 随着 iOS 11.3 和 watchOS 4.3 系统更新的发布,现在国内部分城市的用户可以使用 iPhone 和 Apple Watch 刷公交乘车了。为了更清楚地指导用户使用这一便利功能,苹果专门在官网开辟新页面说明此事。

Apple Pay 现已支持北京一卡通和上海交通卡,现在你无论乘公车或搭地铁都更简单方便,只要拿起你的 iPhone 或 Apple Watch,叮一声之后,即可通行。

用户可在 iPhone 或 Apple Watch 上添加交通卡,也可以进行充值,只需要进入钱包 app 或 Watch app 按提示进行操作即可。



Apple Pay 里的交通卡与你的 Apple ID 绑定,即使你不慎丢失 iPhone 或 Apple Watch,也可第一时间用“查找我的 iPhone”锁定交通卡。



另外,苹果还详细说明了可以使用这项功能的地点、交通工具类型以及支持的具体设备型号。

适用的城市和地点:



• 北京的地铁和公交车;



• 上海的地铁、公交车、轮渡和磁浮列车。



适用的设备包括:



• Apple Watch S1 | S2 | S3;



• iPhone SE | 6 | 6 Plus | 6s | 6s Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X。



需要注意的是,初代 Apple Watch 即使升级了 watchOS 4.3 也不能用来刷公交!