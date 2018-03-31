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IT之家App 6.0 全平台+微信小程序发布！简白，唯美！

2018-3-31 16:52:30来源：IT之家作者：刺客责编：刺客评论：

IT之家App客户端6.0跨平台四大产品同时发布！

IT之家iOS版6.0发布！全新，快速，省电，美简！

IT之家安卓版6.0发布！全新，快速，美简，强大！

IT之家Win10 UWP版6.0发布！美简，极速，流畅设计！

IT之家微信小程序1.0正式上线，特别而又完整的另类App

大家点击上面的这些链接即可进入专门的文章，更详细的讲解各自的大变化，当然，UI 是高度一统！

IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome！

这次是IT之家客户端史无前例的历年来最大一次更新，唯一一个经过半年之长打磨的版本。很振奋和开心的看到，3月31日上午9:30-11:30发布期间，大家给与的大量认同和点赞，相信接下来的时间，随着几个重要功能的加入，大家会更喜欢的。

大家有什么好的建议和想法，可以随时告诉我们，一如既往，我们希望、我们追求、我们奉行——体验非凡！

可能很多朋友还不知道这个大版本发布，我们把更新内容在此放出，以供参考——

IT之家6.0改进亮点（安卓版为例，其他版类似）：

  • 新增：界面 - 全新「简白主题」，简约的默认界面干净剔透

  • 新增：界面 - 全新「A屏纯黑主题」，OLED屏省电非凡

  • 新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）

  • 新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签连续签到更大金币和福包福利

  • 新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启

  • 新增：功能 - 全新「评论收藏」，收藏文章之后的再一刚需解决

  • 新增：界面 - 全新「微信小程序」小尾巴，不同寻常

  • 新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正

  • 新增：功能 - 全新「热搜词列表」，搜索界面又一实用升级

  • 新增：功能 - 全新「查看全部热评」，之前只能看最热10条的局限成为历史

  • 新增：功能 - 全新「网络诊断」，测试接口连通状况

  • 新增：功能 - 全新「侧滑返回手势」支持，可在设置中手动开启

  • 新增：功能 - 发送评论时优先使用GPS定位获取真实位置，不再使用IP定位

  • 新增：界面 - 文章页标题栏、打分、打赏等样式调整

  • 新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M（软媒专属图标）

  • 新增：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

  • 改进：功能 - 推送系统适配Android 8.0通知渠道

  • 改进：界面 - 评论列表界面调整

  • 改进：界面 - 夜间模式配色调整，夜间模式可选择使用A屏黑配色

  • 改进：功能 - 评论区回复xx的昵称部分可点击，直接跳转用户资料页

  • 改进：功能 - 评论内容自动识别站内链接

  • 改进：功能 - 网页链接支持长按复制，图片链接支持点击查看

  • 改进：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

  • 改进：功能 - 外部网页支持使用Chrome Custom Tab打开

  • 改进：功能 - 提供头像剪裁备选方法，解决部分手机无法换头像的问题

  • 改进：功能 - 新闻页视频/可滚动代码区域屏蔽手势

  • 改进：功能 - APP启动时用户拒绝权限申请后，不再尝试重新申请

  • 修复：功能 - 部分手机上更换图标风格后多任务视图消失或点击无反应问题

  • 修复：功能 - 在设置中更改选项后可能无法生效的BUG

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IT之家App下载信息——

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别全平台）。

全平台支持：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome

软媒APP下载：http://m.ruanmei.com/

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