IT之家App 6.0 全平台+微信小程序发布！简白，唯美！

IT之家App客户端6.0跨平台四大产品同时发布！

● IT之家iOS版6.0发布！全新，快速，省电，美简！



● IT之家安卓版6.0发布！全新，快速，美简，强大！

● IT之家Win10 UWP版6.0发布！美简，极速，流畅设计！

● IT之家微信小程序1.0正式上线，特别而又完整的另类App

大家点击上面的这些链接即可进入专门的文章，更详细的讲解各自的大变化，当然，UI 是高度一统！



IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome！

这次是IT之家客户端史无前例的历年来最大一次更新，唯一一个经过半年之长打磨的版本。很振奋和开心的看到，3月31日上午9:30-11:30发布期间，大家给与的大量认同和点赞，相信接下来的时间，随着几个重要功能的加入，大家会更喜欢的。

大家有什么好的建议和想法，可以随时告诉我们，一如既往，我们希望、我们追求、我们奉行——体验非凡！

可能很多朋友还不知道这个大版本发布，我们把更新内容在此放出，以供参考——

IT之家6.0改进亮点（安卓版为例，其他版类似）：



新增：界面 - 全新「简白主题」，简约的默认界面干净剔透

新增：界面 - 全新「 A屏纯黑主题 」，OLED屏省电非凡

新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）

新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签，连续签到更大金币和福包福利

新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启

新增：功能 - 全新「评论收藏」，收藏文章之后的再一刚需解决

新增：界面 - 全新「微信小程序」小尾巴，不同寻常

新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正



新增：功能 - 全新「热搜词列表」，搜索界面又一实用升级

新增：功能 - 全新「查看全部热评」，之前只能看最热10条的局限成为历史

新增：功能 - 全新「网络诊断」，测试接口连通状况



新增：功能 - 全新「侧滑返回手势」支持，可在设置中手动开启

新增：功能 - 发送评论时优先使用GPS定位获取真实位置，不再使用IP定位

新增：界面 - 文章页标题栏、打分、打赏等样式调整

新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M（软媒专属图标）

新增：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

改进：功能 - 推送系统适配Android 8.0通知渠道



改进：界面 - 评论列表界面调整

改进：界面 - 夜间模式配色调整，夜间模式可选择使用A屏黑配色

改进：功能 - 评论区回复xx的昵称部分可点击，直接跳转用户资料页

改进：功能 - 评论内容自动识别站内链接

改进：功能 - 网页链接支持长按复制，图片链接支持点击查看

改进：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位

改进：功能 - 外部网页支持使用Chrome Custom Tab打开

改进：功能 - 提供头像剪裁备选方法，解决部分手机无法换头像的问题

改进：功能 - 新闻页视频/可滚动代码区域屏蔽手势

改进：功能 - APP启动时用户拒绝权限申请后，不再尝试重新申请

修复：功能 - 部分手机上更换图标风格后多任务视图消失或点击无反应问题



修复：功能 - 在设置中更改选项后可能无法生效的BUG

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全平台支持：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome

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