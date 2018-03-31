IT之家App 6.0 全平台+微信小程序发布！简白，唯美！

IT之家App客户端6.0跨平台四大产品同时发布！
● IT之家Win10 UWP版6.0发布！美简，极速，流畅设计！
● IT之家微信小程序1.0正式上线，特别而又完整的另类App
大家点击上面的这些链接即可进入专门的文章，更详细的讲解各自的大变化，当然，UI 是高度一统！
IT之家客户端现已覆盖：安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome！
这次是IT之家客户端史无前例的历年来最大一次更新，唯一一个经过半年之长打磨的版本。很振奋和开心的看到，3月31日上午9:30-11:30发布期间，大家给与的大量认同和点赞，相信接下来的时间，随着几个重要功能的加入，大家会更喜欢的。
大家有什么好的建议和想法，可以随时告诉我们，一如既往，我们希望、我们追求、我们奉行——体验非凡！
可能很多朋友还不知道这个大版本发布，我们把更新内容在此放出，以供参考——
IT之家6.0改进亮点（安卓版为例，其他版类似）：
新增：界面 - 全新「简白主题」，简约的默认界面干净剔透
新增：界面 - 全新「A屏纯黑主题」，OLED屏省电非凡
新增：功能 - 全新「消息盒子」，支持收取IT之家系统平台消息（奖励等通知）
新增：功能 - 全新「签到系统」，支持补签，连续签到更大金币和福包福利
新增：功能 - 全新「黑名单系统」，互动防扰状态瞬间开启
新增：功能 - 全新「评论收藏」，收藏文章之后的再一刚需解决
新增：界面 - 全新「微信小程序」小尾巴，不同寻常
新增：界面 - 全新「美感缩略图」，现在，每篇文章的缩略图，都比以前要精美、中正
新增：功能 - 全新「热搜词列表」，搜索界面又一实用升级
新增：功能 - 全新「查看全部热评」，之前只能看最热10条的局限成为历史
新增：功能 - 全新「网络诊断」，测试接口连通状况
新增：功能 - 全新「侧滑返回手势」支持，可在设置中手动开启
新增：功能 - 发送评论时优先使用GPS定位获取真实位置，不再使用IP定位
新增：界面 - 文章页标题栏、打分、打赏等样式调整
新增：界面 - 评论/帖子区分显示蓝、橙、红M（软媒专属图标）
新增：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位
改进：功能 - 推送系统适配Android 8.0通知渠道
改进：界面 - 评论列表界面调整
改进：界面 - 夜间模式配色调整，夜间模式可选择使用A屏黑配色
改进：功能 - 评论区回复xx的昵称部分可点击，直接跳转用户资料页
改进：功能 - 评论内容自动识别站内链接
改进：功能 - 网页链接支持长按复制，图片链接支持点击查看
改进：功能 - 所有评论/帖子列表均支持楼层展开，展开自动定位
改进：功能 - 外部网页支持使用Chrome Custom Tab打开
改进：功能 - 提供头像剪裁备选方法，解决部分手机无法换头像的问题
改进：功能 - 新闻页视频/可滚动代码区域屏蔽手势
改进：功能 - APP启动时用户拒绝权限申请后，不再尝试重新申请
修复：功能 - 部分手机上更换图标风格后多任务视图消失或点击无反应问题
修复：功能 - 在设置中更改选项后可能无法生效的BUG
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