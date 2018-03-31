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直降900元，苹果MacBook Pro 13.3京东秒杀价9088

2018-3-31 17:13:19来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月31日消息 今天16点，苹果MacBook Pro 13.3 开启京东秒杀，直降900元，秒杀价9088元。

硬件方面，这款MacBook Pro 搭载了英特尔酷睿i5双核处理器，基础频率2.3GHz，可睿频至3.6GHz；8GB 2133MHz LPDDR3内存；128GB 固态硬盘，显卡是英特尔集成显卡Graphics 640。

外观方面，厚度为14.9mm，重量为1.37千克，另外屏幕为125%RGB色域，可以满足图形工作者的需求。

京东购买链接：手机 | PC

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关键词：MacBook Pro

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