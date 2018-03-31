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陕西汉中取缔“吃鸡”游戏？官方：并未发文

2018-3-31 17:49:33来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月31日消息 IT之家此前曾报道，汉中市文化执法支队要求汉中市恒安科技有限公司立即为各网吧安装的境外非法网络游戏《绝地求生》（又名吃鸡游戏）进行卸载，最迟的卸载日期为3月31日之前，未按照条例卸载将按照规定重罚。

对此，华商报记者从汉中市文化市场综合执法支队了解到，该支队未就卸载《绝地求生》游戏发过任何行政文件。该支队一负责人说，他们确实从上级部门接到通知，称有人举报投诉此游戏危害青少年成长，要求政府部门进行取缔。“但支队并未发过文让网吧卸载，目前关于投诉正在调查中。”

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关键词：绝地求生吃鸡

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