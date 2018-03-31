Facebook又曝高管“丑恶”备忘录：为了增长不惜用户安全

IT之家3月31日消息 Facebook泄密门的余波还未尽，现在又摊上大事了。近日一位Facebook高管在2016年写的内部备忘录遭到泄露，该高管提到了Facebook的经营目标是用户和联系增长，不惜有人因此流血丧生。舆论因此一片哗然。

根据外媒BuzzFeed的报道，这份备忘录还有个惊悚的名字——“The Ugly”（意为丑陋、丑恶）。写下他的是Facebook消费者硬件副总裁安Andrew Bosworth，他素来以直言不讳为人所知。这篇备忘录的“直言”最终给他带来了麻烦。

他在上面写道：

我们的目标是让更多的人取得联系。如果联系带来了消极影响将会是糟糕的，或许有人会因此倒在了子弹下，又或许有人因为恐怖分子用我们的联络工具（Facebook）联系协调，而遇袭丧生。

但他继续写道：

我们也依然让人们进行联系。尽管现实很丑陋，但我们深信着联系，所以我们让越多人联系越频繁，就是越好的。

这份备忘录映射出了Facebook为了获取用户和联系的增长，不惜有人牺牲性命的增长思想，因此引发了轩然大波。

▲Bosworth的备忘录内容

事发后Bosworth发表了一系列推文，承认了这个备忘录，称这是为了激起内部辩论，因而是“有煽动性的”（provocative）。

▲Bosworth对此事的回应

这篇备忘录引起了争议，但并未呈现一边倒的形势。有的Facebook员工对此表示愤怒和难过，也有员工表示支持他的说法。

有的媒体人认为挖掘此事的BuzzFeed有以偏概全之意，也有媒体质疑Bosworth的意图：如果事实真如他所说，他为什么要删除这篇备忘录？

Facebook的CEO扎克伯格对BuzzFeed回应说：“我们从不认为能以结果评判手段，而光靠联系本身是不够的。我们也需要拉近人们的距离，为了达成这个目的，我们去年还转变了公司的整体使命。”

在对Bosworth的态度上，扎克伯格表现得比较委婉：“他是一个有才华的领导，因此才会说出这么多煽动人的事情。这些事令Facebook中大部分人，连同我，都表示强烈反对。”