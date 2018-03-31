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今日头条回应伪造公函撤稿事件：专项调查并报警

2018-3-31 18:15:59来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家3月31日消息 近日，中国消费者报报道称，今日头条根据真实性存疑的政府《投诉函》，删除其黑龙江记者站刊发在其头条号上的稿件。

今日头条今日发布声明称，已经成立专项调查组，启动内部调查程序，就相关人等涉嫌伪造公函，向公安机关报案；今日头条内容质量管理部门在接到《投诉函》时，第一时间未与当地主管部门进行核实，存在失职行为，将追究其相关责任；公司对于稿件有非常严格的处理流程，此事显示出公司流程执行上存在严重的漏洞，欢迎社会各界一起监督执行。

以下为官方声明：

今日头条公布相关涉嫌伪造公函撤稿情况并报警  

我们注意到中国消费者报报道称，今日头条根据真实性存疑的政府《投诉函》，删除其黑龙江记者站刊发在其头条号上的稿件。

对此公司高度重视，成立专项调查组，启动内部调查程序，现将调查情况公布如下：

一，事情经过：

1、2017年7月28日，中国消费者报黑龙江记者站在今日头条上的“黑龙江消费网”头条号上发布《哈尔滨：凯宾斯基酒店、正明晋江大酒店等5家游泳场所抽检不合格》文章。

2、2017年7月29日，今日头条内容质量管理部门，接到署名为“哈尔滨市卫生和计划生育委员会”的《投诉函》，称“经过双随机”监督工作，未发现涉事酒店存在问题，要求今日头条删除文章。

3、依据今日头条内容管理相关制度，按照当地主管部门出具的调查结果和《投诉函》要求，2017年7月29日，今日头条撤下该文。

4、2017年8月1日，中国消费者报联系今日头条，声称《投诉函》系凯宾斯基酒店工作人员伪造。

5、我公司与凯宾斯基酒店进行联系，就《投诉函》真实性要求进行举证，酒店方面至今没能提交证明证据。

二，情况处理：

1、今日头条已经依据中国消费者报提供的线索，就相关人等涉嫌伪造公函，向公安机关报案。

2、今日头条内容质量管理部门在接到《投诉函》时，第一时间未与当地主管部门进行核实，存在失职行为，将追究其相关责任。

3、公司对于稿件有非常严格的处理流程，此事显示出公司流程执行上存在严重的漏洞，我们欢迎社会各界一起监督执行。

伪造公函撤稿的行为，不仅损害了发布者主体的权益，也影响了今日头条的内容质量，并已经触犯相关法律法规。我们愿意与相关机构一起，共同查证真相，对于涉嫌违法行为，我公司将坚决提交司法机关进行查处。

今日头条

2018年3月31日

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关键词：今日头条

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